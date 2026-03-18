Colombia y Ecuador crean Comisión Binacional para esclarecer hallazgo de una bomba en la frontera

En medio de las diferencias entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, los ministerios de Defensa de ambos países sostuvieron una reunión en la que acordaron la creación de una Comisión Binacional para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador informó que el Gobierno Nacional a través del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y autoridades militares, mantuvieron una reunión con sus pares del Gobierno de Colombia”.

“Dicho análisis demostró que la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador fue legítima en el marco del Conflicto Armado no Internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano”, indicaron.

Por ello, por mutuo acuerdo, se coordinó la conformación de una Comisión Técnica Binacional para verificar "in situ" los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano.

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El lunes, el presidente Petro dijo en un Consejo de Ministros que su Gobierno tiene pruebas de un ataque con una "bomba" lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

"Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados" ilegales, señaló. Además, advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar "ir a una guerra".

Ante ello, Daniel Noboa acusó de “falsas” las acusaciones de Petro y señaló al Gobierno de Colombia de permitir a criminales “infiltrarse” en Ecuador.

“Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes”, escribió Noboa en un mensaje en X.

Y añadió que, “gracias a la cooperación intencionalidad”, su país continúa en esa lucha, llevando a cabo ataques en lugares “que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, dijo.

Por su parte, el mandatario colombiano señaló que su Gobierno no dará “un paso atrás” en la lucha contra el narcotráfico.

“Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, concluyó.