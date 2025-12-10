Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo en declaraciones a NTN24 que esperará en Oslo, Noruega, a la líder democrática venezolana María Corina Machado para felicitarle por haber sido merecedora del Premio Nobel de Paz, y aseguró que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados.

"Estamos esperanzados de poder verla esta noche. Nos dijeron que está en camino, así que realmente estamos muy entusiasmados y con ganas de darle un abrazo (…) Voy a quedarme. Voy a quedarme esta noche para poder esperar que llegue", aseguró Peña.

El mandatario paraguayo aseguró que lo vivido durante esta jornada era algo "muy emocionante" por todo lo que representaba en un momento de alta complejidad en la región.

"Para quienes hemos nacido en el continente americano y que hemos tenido que sufrir el rigor de las dictaduras y los testimonios de quienes han vivido la dictadura son testimonios desgarradores, lo que hemos escuchado hoy, el discurso María Corina en la voz de su hija, realmente ha sido muy pero muy duro", expresó.

Asimismo, Peña aseguró que este tipo de circunstancias debían ser enfrentadas "para valorar la democracia". "Quienes hoy disfrutamos de países que gozan de la democracia debemos ver cómo luchar para que pueda llegar a todos los a todos los países y particularmente por supuesto a Venezuela, a Nicaragua y por supuesto, nunca olvidar a Cuba", aseguró.

Peña habló de lo que se ha hecho desde su Gobierno para combatir el que denominó como un "flagelo" generado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que ha afectado al hemisferio occidental.

"Nosotros (Paraguay) hemos designado al Cartel de los Soles como una organización terrorista y estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance a disposición para poder enfrentar los grandes flagelos que están golpeando a América Latina: el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado", contó Peña.

"Esta es la única forma de pelear, con gobiernos organizados entre todos. Así que estamos colaborando con los países cerca nuestro Brasil, Argentina, ahora con Bolivia. Así que bueno, ojalá podamos enfrentar todos juntos y erradicar este flagelo de nuestro continente", concluyó el presidente.