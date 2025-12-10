NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

diciembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El mandatario aseguró que circunstancias como las generadas por el régimen de Maduro debían ser enfrentadas "para valorar la democracia".

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo en declaraciones a NTN24 que esperará en Oslo, Noruega, a la líder democrática venezolana María Corina Machado para felicitarle por haber sido merecedora del Premio Nobel de Paz, y aseguró que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados.

"Estamos esperanzados de poder verla esta noche. Nos dijeron que está en camino, así que realmente estamos muy entusiasmados y con ganas de darle un abrazo (…) Voy a quedarme. Voy a quedarme esta noche para poder esperar que llegue", aseguró Peña.

o

El mandatario paraguayo aseguró que lo vivido durante esta jornada era algo "muy emocionante" por todo lo que representaba en un momento de alta complejidad en la región.

"Para quienes hemos nacido en el continente americano y que hemos tenido que sufrir el rigor de las dictaduras y los testimonios de quienes han vivido la dictadura son testimonios desgarradores, lo que hemos escuchado hoy, el discurso María Corina en la voz de su hija, realmente ha sido muy pero muy duro", expresó.

Asimismo, Peña aseguró que este tipo de circunstancias debían ser enfrentadas "para valorar la democracia". "Quienes hoy disfrutamos de países que gozan de la democracia debemos ver cómo luchar para que pueda llegar a todos los a todos los países y particularmente por supuesto a Venezuela, a Nicaragua y por supuesto, nunca olvidar a Cuba", aseguró.

Peña habló de lo que se ha hecho desde su Gobierno para combatir el que denominó como un "flagelo" generado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que ha afectado al hemisferio occidental.

"Nosotros (Paraguay) hemos designado al Cartel de los Soles como una organización terrorista y estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance a disposición para poder enfrentar los grandes flagelos que están golpeando a América Latina: el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado", contó Peña.

o

"Esta es la única forma de pelear, con gobiernos organizados entre todos. Así que estamos colaborando con los países cerca nuestro Brasil, Argentina, ahora con Bolivia. Así que bueno, ojalá podamos enfrentar todos juntos y erradicar este flagelo de nuestro continente", concluyó el presidente.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado

Santiago Peña

Paraguay

Cartel de Los Soles

Cartel de los Soles terrorista

Lucha contra las drogas

Democracia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Guerra en Sudán - AFP
Sanciones

Estados Unidos impuso sanciones a red que recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir en guerra civil de país de África

Presos políticos bajo el régimen de | Fotos EFE
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Papa León XIV – Foto EFE/ Netflix – Foto de referencia Canva
Papa León XIV

El papa León XIV reveló sus cuatro películas favoritas previo a encuentro con estrellas de Hollywood ganadoras del Óscar: tres están en Netflix

El cantante puertorriqueño Bad Bunny (AFP)
Bad Bunny

Colombia fue de los pocos países en los que Bad Bunny no fue el más escuchado en Spotify, fue superado por un joven artista

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Guerra en Sudán - AFP
Sanciones

Estados Unidos impuso sanciones a red que recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir en guerra civil de país de África

Presos políticos bajo el régimen de | Fotos EFE
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Se caen a mentiras, dicen que Nicolás les ofreció que lo dejaran dos años más y se creen su vaina": Diosdado Cabello negó negociación con EE. UU. para salida de Maduro del poder

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre