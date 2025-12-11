El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado logró llegar a Oslo, Noruega, en la madrugada del jueves para recibir el Premio Nobel de Paz 2025, tras vencer la persecución del régimen de Nicolás Maduro y después de permanecer 16 meses en clandestinidad dentro de Venezuela.

La líder democrática, además, confirmó que salió del territorio venezolano con ayuda del gobierno de Estados Unidos.

"Por las razones que mencionaste no puedo dar detalles porque se trata de personas que podrían verse perjudicadas. Sin duda, el régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada (...) Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos y pronto iré de vuelta a Venezuela", declaró.

Durante su intervención en la capital noruega, Machado se reencontró con la comunidad venezolana en el exilio y con su familia, tras 12 años sin poder salir del país: "Tengo mucha esperanza de que Venezuela sea libre y que convirtamos a este país en un faro de esperanza y oportunidad para la democracia", expresó la galardonada.

El régimen de Maduro respondió con críticas a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien calificó el Nobel como un "premio manchado de sangre". Sin embargo, esta narrativa contrasta con los informes internacionales que documentan la represión sistemática en Venezuela.

Desde 2014, el patrón de violaciones de derechos humanos se recrudeció bajo el mandato de Maduro. Según Amnistía Internacional, durante las protestas entre febrero y julio de 2014 murieron al menos 43 personas, 878 resultaron heridas y se registraron 3.351 detenciones. Se documentaron múltiples casos de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.

Daniel Madrid, víctima de la represión en 2017 cuando era menor de edad, recordó el contexto de violencia: "Cuando se lucha por la democracia y la libertad en un país secuestrado por un narco régimen que a través de la tortura, el miedo, el chantaje, la persecución, ha sido el instrumento que han utilizado para reprimir a los venezolanos, pues creo que queda muy en evidencia quiénes son los que tienen las manos manchadas de sangre".

Entre las víctimas mortales de la represión del régimen se encuentra el joven músico Armando Cañizales, asesinado el 4 de mayo de 2017 en el barrio caraqueño de Las Mercedes. Cañizales murió a sus 18 años de edad al ser impactado por un disparo en el cuello mientras protestaba pacíficamente.

Israel Cañizales, padre del joven asesinado, también habló en La Noche de NTN24 y aseguró que el Nobel de Paz hace que el mundo ponga los ojos sobre Venezuela y recuerde las atrocidades del régimen: "es la posibilidad de que no se olvide y las personas que no se enteraron, que son una nueva generación, se den cuenta de que la situación en Venezuela no es una anécdota".