“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Tulio Hernández, sociólogo venezolano y columnista de prensa, conversó sobre lo que significa el Premio Nobel de Paz de María Corina para la lucha por la democracia en Venezuela.

El invitado señaló que: “Lo que ha logrado el presidente del Premio Nobel ha sido que recordemos que, no solamente es que tenemos un gobierno autoritario y tenemos una cifra de presos políticos, sino que hay personas que hemos sufrido mucho a nivel personal”.

“Este elemento que va más allá de lo sentimental, ha marcado no solamente el Nobel, sino el activismo y el discurso”, añadió.

Hernández también acotó que el Nobel ha sido un aporte novedoso de la incursión de María Corina como “la líder que ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”.

Y explicó que lo que viene no es fácil: “No tenemos la certeza y seguridad que vamos a recuperar el Estado democrático”.