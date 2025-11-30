"Tenemos que esperar los resultados": observador electoral sobre denuncias cruzadas de fraude entre candidatos presidenciales de Honduras

Este domingo 30 de noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Honduras. El país centroamericano buscará definir al sucesor de la actual mandataria Xiomara Castro y que gobernará al país entre 2026 y 2030.

Los hondureños se inclinan por tres candidatos que encabezan la contienda: la izquierdista Rixi Moncada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), el derechista Nasry Asfura del Conservador Partido Nacional, y el centrista Salvador Nasralla del opositor Partido Liberal.

En entrevista con NTN24, Joelson Dias, jefe de la misión de observación electoral Transparencia Electoral, confirmó que "la jornada electoral de hoy ha mostrado en líneas generales un desarrollo ordenado de los parámetros previstos", pese a las denuncias cruzadas de fraude entre candidatos.

Además, destacó que "desde tempranas horas de la mañana se ha observado una participación ciudadana significativa con un flujo constante de votantes en la mayoría de los centros habilitados".

En cuanto a las denuncias cruzadas de fraude entre candidatos, dijo que lo que había era una manifestación de los candidatos y de los partidos ante una preocupación con la jornada electoral, con el día de la de las elecciones, justo para que no ocurriera fraude”.

“Tenemos que esperar los resultados, incluso cuando se manifestaron antes los candidatos, los partidos, la preocupación era justo con la transmisión preliminar de los resultados con las actas digitales, con las actas físicas, con la entrega de las maletas (...) entonces tenemos que esperar el final de la jornada electoral”, puntualizó.