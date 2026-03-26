Imágenes de ciudadanos concentrados a las afueras del tribunal en Nueva York para presenciar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Este jueves 26 de marzo, el dictador venezolano Nicolás Maduro comparece ante la justicia de Estados Unidos para su segunda audiencia tras ser capturado a comienzos de enero en una operación militar en Caracas.

Junto a su esposa, Cilia Flores, Maduro será trasladado al tribunal desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad en Nueva York, donde se encuentra recluido desde hace más de 80 días, acusado por la justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo y otros delitos.

En la víspera de su traslado, comenzaron a circular mediante las redes sociales varias imágenes de la concentración de ciudadanos en las cercanías del tribunal para presenciar el juicio del dictador y su esposa.

El ambiente a los alrededores del sitio, que fue acordonado con vallas de contención metálicas o barricadas, reflejaba una fuerte vigilancia. Además, se observó una importante presencia de patrullas policiales para la seguridad.

Además de las personas que comenzaron a concentrarse, los medios de comunicación también empezaron a llegar al lugar para el desarrollo y el cubrimiento del caso.

Una fotografía difundida en las plataformas digitales también mostró una figura de Maduro vestido con traje de prisionero naranja y esposado, mientras se encontraba recostado en una de las barricadas instaladas.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.

Tras ser capturados el 3 de enero y llevados a Nueva York, ambos acudieron a una primera audiencia el 5 de enero. En ese entonces, el dictador venezolano se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.

Además de los cargos de conspiración por "narcoterrorismo", Maduro también enfrenta acusaciones de conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

En la audiencia de este jueves, prevista a las 11H00 locales (15H00 GMT), Maduro posiblemente intente desestimar su caso, mientras su defensa intenta descifrar quién pagará sus honorarios.