Viernes, 15 de agosto de 2025
Bogotá

Imágenes impactantes y momentos de angustia tras choque múltiple entre buses de servicio público en Bogotá

agosto 15, 2025
Por: Luis Cifuentes
Accidente en Bogotá - Foto tomada de Noticias RCN
Accidente en Bogotá - Foto tomada de Noticias RCN
El choque involucró a tres vehículos del servicio público en plena hora pico de la capital del país.

Un grave accidente se produjo en la mañana de este viernes en una concurrida avenida de Bogotá. Colombia, que ha dejado imágenes impactantes y momentos de angustia para los involucrados.

En horas de la mañana, en plena hora pico, tres buses de servicio público chocaron gravemente con un saldo de al menos 40 personas heridas.

Las autoridades confirmaron que 47 personas en total resultaron heridas, entre ellas, 29 mujeres y 18 hombres, los cuales fueron trasladados a siete centros médicos de la capital.

o

Según el informe, dos de las personas se encuentran en estado crítico. Además, ente los afectados hay ocho personas mayores de 60 años, un menor de edad y una persona gestante.

El choque se produjo en la Avenida Boyacá, a la altura de la Avenida 1 de mayo, al sur de la capital del país. Unas 20 ambulancias atendieron a los heridos, de los cuales varios de ellos quedaron atrapados al interior de los vehículos.

“Se presenta choque contra objeto fijo, en la localidad de Kennedy, bus colisiona contra un separador, en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, sentido Sur - Norte. Ambulancias en el punto”, informó la secretaría de Movilidad de Bogotá.

En imágenes que han trascendido se observan los momentos de angustia de los habitantes que pasaban por el lugar y ayudaban a rescatar a algunas personas atrapadas en uno de los buses intermunicipales.

o

En un video se observa a un policía y varios motorizados rompiendo los vidrios de la formación para rescatar a una persona que quedó atrapada tras el choque.

A su vez, se observan a varias personas sentadas sobre el andén esperando recibir atención médica tras el grave choque.

Según se ha conocido, en el accidente se vieron involucrados dos buses del Servicio Integrado de Transporte y un bus intermunicipal.

El paso por esa zona de la ciudad permaneció cerrado por casi dos horas, mientras se despejaba la vía con los buses afectados.

