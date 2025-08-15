NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

agosto 15, 2025
Por: Luis Cifuentes-Redacción NTN24
Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
El exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro recibió la ayuda de la embajada de Colombia en Managua para escapar de la justicia.

El escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) que estalló durante este gobierno de Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo luego de que Noticias RCN revelara en exclusiva que la embajada de Colombia en Nicaragua solicitó al régimen de Ortega la renovación de la residencia de Carlos Ramón González, imputado como una de las cabezas del entramado criminal, para permanecer en ese país mientras es requerido por la justicia colombiana.

Este viernes, casi 24 horas después de la revelación, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que solicitará ante el régimen de Nicaragua la entrega de González dada la información de que se encuentra en ese país con documento de residencia.

La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, dijo Gustavo Petro desde su cuenta de X.

o

De acuerdo con los documentos revelados por Noticias RCN, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de la residencia de González el mismo día en que estaba siendo imputado por la justicia en Colombia por tres delitos: cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

El exfuncionario tenía una cédula de residencia de Nicaragua vigente desde el 16 de diciembre de 2024. Dicha cédula de residencia, expedida por el régimen de Daniel Ortega, se vencía el 14 de junio de 2025. Sin embargo, el 21 de mayo de este año, la embajada colombiana solicitó su renovación, coincidiendo con la audiencia de imputación de cargos en Colombia.

"Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación con estatus de residencia del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024, y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para la regulación del estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González", reza el documento diplomático.

o

La respuesta positiva de la Dirección General Consular de Nicaragua no se hizo esperar: "El señor Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración-Extranjería en Managua, sede central, para renovación de cédula de residencia".

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Gobierno Petro

Nicaragua

Régimen de Daniel Ortega

Corrupción

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio y Alexandre de Moraes - AFP
Marco Rubio

Estados Unidos revocó la visa del juez que dictó duras medidas contra el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Represión en Venezuela

Un año de las elecciones presidenciales en Venezuela: Persiste la violación sistemática de DD.HH.

Tensión entre seguidores y detractores del expresidente Álvaro Uribe / FOTO: EFE
Álvaro Uribe

Tensión entre seguidores y detractores del expresidente Álvaro Uribe a las afueras del juzgado en Bogotá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Marco Rubio y Alexandre de Moraes - AFP
Marco Rubio

Estados Unidos revocó la visa del juez que dictó duras medidas contra el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil

Jugadoras en partido entre Colombia y Venezuela en la Copa América 2025. (EFE)
Copa América Femenina

Venezuela y Colombia definirían paso a semifinales de la Copa América Femenina por goles: las cuentas que hacen ambos equipos

Edificio de The New York Times - Foto AFP/ Trofeo Liga BetPlay Dimayor - Foto EFE
Fútbol colombiano

Equipo colombiano entre las páginas de The New York Times: "El fútbol siempre está ahí"

Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales del partido Vente Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El riesgo de quedarnos era mayor que el de salir": Pedro Urruchurtu recordó la noche en que salió de la Embajada de Argentina en Caracas y habló de las elecciones del 28 de julio

Flamengo en el Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich - Foto de referencia: EFE
Fútbol

El Flamengo Sub-20 le propinó una abultada goleada a histórico equipo campeón de Europa que hace pretemporada en Sudamérica

Sofía Vergara - EFE
Sofía Vergara

Sofía Vergara regresa al quirófano para someterse a importante cirugía: “Ronda 2”

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Represión en Venezuela

Un año de las elecciones presidenciales en Venezuela: Persiste la violación sistemática de DD.HH.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano