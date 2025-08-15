Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

El escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) que estalló durante este gobierno de Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo luego de que Noticias RCN revelara en exclusiva que la embajada de Colombia en Nicaragua solicitó al régimen de Ortega la renovación de la residencia de Carlos Ramón González, imputado como una de las cabezas del entramado criminal, para permanecer en ese país mientras es requerido por la justicia colombiana.

Este viernes, casi 24 horas después de la revelación, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que solicitará ante el régimen de Nicaragua la entrega de González dada la información de que se encuentra en ese país con documento de residencia.

“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, dijo Gustavo Petro desde su cuenta de X.

VEA TAMBIÉN Exfuncionario del Gobierno Petro prófugo de la justicia renovó residencia en Nicaragua con ayuda de la Embajada de Colombia mientras era imputado o

De acuerdo con los documentos revelados por Noticias RCN, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de la residencia de González el mismo día en que estaba siendo imputado por la justicia en Colombia por tres delitos: cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

El exfuncionario tenía una cédula de residencia de Nicaragua vigente desde el 16 de diciembre de 2024. Dicha cédula de residencia, expedida por el régimen de Daniel Ortega, se vencía el 14 de junio de 2025. Sin embargo, el 21 de mayo de este año, la embajada colombiana solicitó su renovación, coincidiendo con la audiencia de imputación de cargos en Colombia.

"Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación con estatus de residencia del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024, y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para la regulación del estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González", reza el documento diplomático.

La respuesta positiva de la Dirección General Consular de Nicaragua no se hizo esperar: "El señor Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración-Extranjería en Managua, sede central, para renovación de cédula de residencia".