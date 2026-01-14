NTN24
Régimen venezolano

Reveladora encuesta tras la captura de Maduro: rechazo generalizado hacia el dictador, respaldo a Trump y optimismo por el futuro de Venezuela

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Orlando Avendaño, periodista y analista político, analiza los resultados en El Informativo de NTN24.

Una reciente encuesta realizada por The Economy en colaboración con la firma estadounidense Premise ha dado a conocer un sorprendente panorama sobre la percepción de los venezolanos tras la intervención militar de los Estados Unidos que condujo a la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Los resultados revelan un profundo rechazo hacia Maduro, con un 51% de los encuestados mostrando algún grado de acuerdo con la operación militar liderada por EE.UU.

Además de la captura, los venezolanos expresan un optimismo notable respecto a su futuro cercano. Cerca del 80% cree que la situación política mejorará en los próximos 12 meses y espera mejoras en su situación económica personal.

Este espíritu positivo también se refleja en el apoyo que muestran hacia los planes de la administración de Donald Trump para el gobierno del país. Casi la mitad de los encuestados respalda al gobierno estadounidense, mientras solo el 18% se opone.

La encuesta también indagó sobre quién debería liderar la industria petrolera venezolana en el futuro. Un 29% opta por empresas privadas, un 27% apoya la intervención del gobierno de Estados Unidos y un 11% prefiere otras opciones. La pregunta sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela revela un consenso abrumador: el 67% de los encuestados está de acuerdo con la realización de comicios en los próximos seis meses.

Orlando Avendaño, periodista y analista político, comentó que la encuesta ratifica el respaldo de los venezolanos a la intervención de EE.UU., convirtiendo a Trump en una figura muy popular en Venezuela.

Resaltó además que la captura de Maduro ha inyectado optimismo, aunque hay una desconfianza generalizada hacia Delcy Rodríguez, quien ahora desempeña un papel crucial en la transición.

Avendaño también señaló que el optimismo de la población dependerá de las mejoras visibles y la celebración de elecciones libres en el corto plazo. Indicó que la liberación de presos políticos es un signo alentador, aunque ocurrida a un ritmo muy lento.

