Impactante accidente en MotoGP: motocicleta voló y el piloto sufrió varias fracturas

El piloto español Álex Márquez de MotoGP fue víctima de una grave caída en el Gran Premio de Cataluña, que le dejó dos fracturas, una de ellas en la clavícula derecha, de la que será operado este domingo.

El catalán padece "una ligera fractura de la vértebra cervical C7, que será reevaluada la próxima semana, y una fractura de la clavícula derecha, que será estabilizada con una placa. Será operado hoy (domingo) en el Hospital General de Catalunya", publicó la escudería italiana Ducati-Gresini en su cuenta de X.

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Márquez se salió de la pista y perdió el control de su motocicleta al pisar la grava, en ese momento vehículo saltó por los aires y el piloto chocó contra una de las barreras de la pista.

Cuando luchaba con Pedro Acosta (KTM) por hacerse con el liderato, Márquez chocó por detrás con su compatriota, que sufrió un problema técnico y redujo bruscamente la velocidad en plena aceleración.

El menor de los hermanos Márquez sufrió una caída a alta velocidad y su moto dio varias vueltas de campana antes de caer hecha añicos sobre la pista, lo que provocó la interrupción de la carrera.

En medio de la caída, su rueda delantera golpeó además a Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), que no pudo evitar la caída.

Una hora más tarde, el italiano logró sin embargo ganar el Gran Premio, marcado por una segunda interrupción consecutiva debido a un accidente del francés Johann Zarco (Honda-LCR).

Tras unas radiografías que no revelaron ninguna fractura, Zarco, un veterano de la parrilla de MotoGP (35 años), fue trasladado al hospital para someterse a un escáner debido a dolores en la pierna izquierda, precisó su equipo.