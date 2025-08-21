Impactantes imágenes: dos tractomulas sufrieron grave choque y terminaron volcadas cubriendo de lado a lado la vía Girardot-Bogotá en Colombia

Este jueves 21 de agosto, dos tractocamiones sufrieron un grave choque y terminaron volcados en la vía Girardot–Bogotá.

Según indicó la Concesión Vial Sumapaz, el accidente se registró en el kilómetro 106, a la altura del sector conocido como Alto de Rosas, en jurisdicción del municipio de Granada, Cundinamarca.

Los informes preliminares indican que el choque se presentó a las 7:00 a.m. e involucró a los dos vehículos de carga pesada, los cuales terminaron volcados sobre la vía.

La Concesión Vial Sumapaz indicó que unidades suyas, la Policía de Tránsito y Bomberos de Soacha se movilizaron para atender la emergencia, mientras hacía el arribo la unidad judicial.

La entidad aseguró que se habilitó “un contraflujo por la calzada Bogotá - Girardot, en el km 106, para restablecer la movilidad en el sector Alto de Rosas, mientras avanza la atención al volcamiento de dos tractocamiones”.

Además, indicó que se “adelantan las actividades correspondientes para habilitar la calzada afectada en el menor tiempo posible”. Actualmente, se registra tráfico lento en la zona.

Las autoridades coordinaban sus labores respectivas, mientras se verifica el estado de salud de los conductores y se adelantan las maniobras para el retiro de los tractocamiones de la vía.

Imágenes difundidas por usuarios en las redes sociales evidenciaron la magnitud del accidente, pues los tractocamiones fueron registrados bocarriba sobre la vía.

Varios medios de comunicación locales registran que hubo al menos una persona fallecida por el accidente. El muerto sería uno de los conductores de una de las tractomulas.