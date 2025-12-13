NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
María Esther Panesso: la tercera artista colombiana en exponer en el histórico Salón de Otoño de París

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
La abogada y pintora colombiana llevará tres obras sobre bailarinas de ballet a la institución cultural parisina con 122 años de historia.

María Esther Panessoha conseguido lo que muy pocos artistas latinoamericanos logran: ser seleccionada para exponer en el Salón de Otoño de París, una institución cultural creada en 1903 donde han exhibido maestros como Picasso.

La abogada y artista colombiana se convierte así en la tercera representante de su país en participar de este espacio con más de 122 años de historia.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, en la Plaza de la Concordia de París, Panesso presentará su colección "Dualidades del alma", compuesta por tres obras en óleo sobre lienzo que representan bailarinas de ballet.

