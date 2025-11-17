NTN24
Queen

Brian May, guitarrista de Queen, confesó que su derrame cerebral fue “un llamado de atención”

noviembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Brian May, guitarrista de Queen, fue nombrado caballero por el rey Carlos III
Brian May - Foto tomada de: (EFE)
El músico explicó que debido al derrame decidió poner su salud como prioridad y modificó su rutina para estar lo más activo posible.

En septiembre de 2024, el guitarrista de la legendaria banda de rock Queen, Brian May, sorprendió al mundo al revelar que sufrió un leve derrame cerebral.

El reconocido músico contó en ese momento que debido al derrame no pudo usar su brazo izquierdo temporalmente.

Ahora, un año después, el artista afirmó que cree que su derrame cerebral fue un llamado de atención.

En entrevista con el programa ‘Love Your Weekend’ de ITV, el guitarrista comentó tener suerte de haber superado ese episodio de su vida.

“He tenido suerte. Me pasan estas cosas, pero parece que siempre logro salir de ellas. Te dan una llamada de atención”, reveló May.

Brian explicó que debido al derrame decidió poner su salud como prioridad y modificó su rutina para estar lo más activo posible.

El integrante de la icónica banda de rock señaló: “Salgo en bicicleta varias veces a la semana. Hago cien largos en la alberca una vez a la semana. Para mí, eso es lo que me mantiene en marcha”.

Y entre risas, el músico, de 77 años, dijo: “Así que, por ahora, todavía estoy aquí”.

Queen

