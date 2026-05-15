Terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Japón: fue suspendido funcionamiento de tren bala

Este viernes 15 de mayo, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Japón el viernes, así lo registró la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El movimiento telúrico se produjo a las 20.22 horas (11.22 GMT) en aguas del Pacífico frente a la prefectura norteña de Miyagi.

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El temblor sucedió, recordemos, tras el potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Japón en abril, lo que provocó una alerta de tsunami en ese momento.

La JMA advirtió que "podría ocurrir un gran terremoto en la región, incluso después de que levantó una advertencia especial en abril".

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Según la prensa nipona, no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de Miyagi y Fukushima, situadas a unos 125 kilómetros (78 millas) del epicentro.

Asimismo, las autoridades informaron que el funcionamiento del tren bala Shinkansen fue suspendido debido al terremoto.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y se encuentra sobre cuatro placas tectónicas importantes a lo largo del borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

Específicamente, la nación asiática se asienta sobre la convergencia de cuatro placas tectónicas principales: la del Pacífico, Filipinas, Euroasiática y Norteamericana, cuyo constante choque y fricción libera inmensas cantidades de energía.

En la memoria de los japoneses todavía queda el recuerdo de un enorme terremoto submarino de magnitud 9,0 en 2011, que desencadenó un tsunami que dejó alrededor de 18.500 personas muertas o desaparecidas y provocó una devastadora fusión en la planta nuclear de Fukushima.