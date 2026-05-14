Federación Iraní de Fútbol manifiesta que no ha recibido los visados para que su selección viaje a EE. UU. y participe en el Mundial

Este jueves 14 de mayo, Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, declaró que aún no han recibido los visados para que su selección viaje a Estados Unidos y participe en el Mundial de 2026.

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Citado por la agencia Irna, Taj indicó: "Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse".

"No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes han obtenido visados. Aún no se han expedido visados", añadió Taj.

La participación de Irán en el magno evento deportivo sigue rodeada de incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

Según el presidente de la federación iraní, en caso de que la situación llegue a buen puerto, los jugadores tienen que desplazarse a la capital turca, Ankara, para que se les tomen las huellas dactilares en el marco del procedimiento de visado.

"Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla", manifestó.

Hace poco, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán participará en el Mundial de 2026 y disputará sus partidos en Estados Unidos.

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Fue durante el congreso de la federación en Vancouver, que Infantino reafirmó esta postura para promover la unión y el deporte.

El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La unión americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.