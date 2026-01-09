NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Viernes, 09 de enero de 2026
Gustavo Petro

Presidente Petro le pidió a Delcy Rodríguez trabajar "juntos" para combatir al narcotráfico

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Esto llega luego de que el gobierno colombiano confirmó que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió este viernes a Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano tras la caída de Maduro, combatir "juntos" al narcotráfico.

El jefe de Estado argumentó que la problemática de las drogas se convirtió en la "excusa perfecta" para justificar una "agresión" contra países de Latinoamérica.

El mandatario aseguró que la región vive momentos de "turbulencia", luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Desde su cuenta en la red social X, Petro citó un video en el que el cabecilla de las disidencias de las FARC, alias ‘Iván Mordisco’, les pide a los demás grupos armados ilegales del país conformar una alianza para en respuesta de la incursión militar estadounidense en Venezuela.

En su respuesta, el presidente colombiano señaló: “La alianza que propone el señor Iván Mordisco, no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión”.

o

“Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión. En este momento y a pesar de la turbulencia creada con la invasión. Los Ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie”, agregó.

Es por esta razón por la que anunció que “ha invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

Esto llega luego de que el gobierno colombiano confirmó que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño.

La Presidencia de Colombia emitió un comunicado entregando nuevos detalles y confirmando una reunión entre Petro y Delcy Rodríguez, ahora cabeza del régimen venezolano.

"El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Dapre, en cabeza de su directora, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, celebra la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego", señala el comunicado.

En la frontera colombo-venezolana operan poderosas guerrillas que se financian con la cocaína y que según el gobierno colombiano tenían como retaguardia a Venezuela cuando Maduro estaba en el poder.

El gobierno colombiano informó el jueves que Petro y el presidente estadounidense Donald Trump se comprometieron a realizar "acciones conjuntas" para golpear a la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Delcy Rodríguez

Gobierno de Colombia

Régimen venezolano

Narcotráfico

Frontera entre Colombia y Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Ninguno de ellos sabía que Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela”: Fátima Sequea, mujer que tiene cinco presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Machu Pichu - Foto de referencia Canva
Perú

Reportan un muerto y 40 heridos por el choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu, Perú

Edmundo González conversó con Pedro Sánchez - Fotos: AFP
Edmundo González

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela, anunció que conversó con Pedro Sánchez, a quien le expresó que la libertad de los presos políticos debe ser “plena e incondicional”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España (AFP)
España

A juicio por corrupción exministro cercano al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Jugador se barre en la tercera base en un campo de béisbol - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se definen últimos clasificados al Round Robin de la LVBP: conoce aquí las combinaciones

Machu Pichu - Foto de referencia Canva
Perú

Reportan un muerto y 40 heridos por el choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu, Perú

Edmundo González conversó con Pedro Sánchez - Fotos: AFP
Edmundo González

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela, anunció que conversó con Pedro Sánchez, a quien le expresó que la libertad de los presos políticos debe ser “plena e incondicional”

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Cae el régimen de Maduro

Trump confirma que Nicolás Maduro ha sido capturado y sacado de Venezuela

Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre