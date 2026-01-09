Presidente Petro le pidió a Delcy Rodríguez trabajar "juntos" para combatir al narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió este viernes a Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano tras la caída de Maduro, combatir "juntos" al narcotráfico.

El jefe de Estado argumentó que la problemática de las drogas se convirtió en la "excusa perfecta" para justificar una "agresión" contra países de Latinoamérica.

El mandatario aseguró que la región vive momentos de "turbulencia", luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Desde su cuenta en la red social X, Petro citó un video en el que el cabecilla de las disidencias de las FARC, alias ‘Iván Mordisco’, les pide a los demás grupos armados ilegales del país conformar una alianza para en respuesta de la incursión militar estadounidense en Venezuela.

En su respuesta, el presidente colombiano señaló: “La alianza que propone el señor Iván Mordisco, no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión”.

“Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión. En este momento y a pesar de la turbulencia creada con la invasión. Los Ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie”, agregó.

Es por esta razón por la que anunció que “ha invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

Esto llega luego de que el gobierno colombiano confirmó que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño.

La Presidencia de Colombia emitió un comunicado entregando nuevos detalles y confirmando una reunión entre Petro y Delcy Rodríguez, ahora cabeza del régimen venezolano.

"El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Dapre, en cabeza de su directora, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, celebra la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego", señala el comunicado.

En la frontera colombo-venezolana operan poderosas guerrillas que se financian con la cocaína y que según el gobierno colombiano tenían como retaguardia a Venezuela cuando Maduro estaba en el poder.

El gobierno colombiano informó el jueves que Petro y el presidente estadounidense Donald Trump se comprometieron a realizar "acciones conjuntas" para golpear a la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela.