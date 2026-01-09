“Nosotros como familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo”: esposa de Perkins Rocha

María Constanza Cripriani y Santiago Rocha, esposa e hijo del abogado y asesor jurídico del Comando Con Venezuela, Perkins Rocha, quien fue detenido de manera arbitraria en agosto del año 2024, hablaron sobre las expectativas que tienen en torno a la encarcelación de presos políticos que se encuentran privados de la libertad de manera arbitraria por parte de la dictadura chavista.

“Esperando porque las señales de que la transición va en el camino correcto es que liberen a todos los presos políticos y eso es lo que yo estoy esperando”, manifestó Cipriani.

La esposa de Perkins expresó que esta situación en la que se vive con mucha “incertidumbre” porque, hasta el momento, desde el anuncio hecho por parte del régimen venezolano, no se tiene mucha claridad del proceso e información de los liberados.

De acuerdo con María Constanza, estos momentos se viven con mucha “complejidad”, ya que durante los “momentos de transición son complejos, con complicados”, en los cuales “los familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo, en estos momentos para no decir o hacer algo que pudiera entorpecer de alguna manera lo que está sucediendo en Caracas”.

Por su parte, Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, solicitó que sean liberados todos los presos políticos: “Hasta que no salga el último de las cárceles de los centros de tortura, seremos todos rehenes, porque al final son fichas de canje que tiene el gobierno para utilizarlos para un beneficio político que solo los beneficia a ellos (régimen)”.

“En Venezuela no hay justicia, en verdad no sabemos si mi papá sale, no sale (…) Eso es Venezuela, una total incertidumbre”, añadió.

Finalmente, María Constanza Cipriani señaló la importancia de que, una vez los presos políticos sean liberados, se les “sean devueltos los derechos ciudadanos a todos” que les fueron arrebatados de manera injusta por parte del régimen de Nicolás Maduro.