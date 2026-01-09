NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Viernes, 09 de enero de 2026
Excarcelaciones

“Nosotros como familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo”: esposa de Perkins Rocha

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Desde España, María Constanza Cipriani y Santiago Rocha, esposa e hijo del preso político Perkins Rocha, hablaron con NTN24 sobre las expectativas que tienen en medio de las excarcelaciones que se están dando en Venezuela.

María Constanza Cripriani y Santiago Rocha, esposa e hijo del abogado y asesor jurídico del Comando Con Venezuela, Perkins Rocha, quien fue detenido de manera arbitraria en agosto del año 2024, hablaron sobre las expectativas que tienen en torno a la encarcelación de presos políticos que se encuentran privados de la libertad de manera arbitraria por parte de la dictadura chavista.

o

“Esperando porque las señales de que la transición va en el camino correcto es que liberen a todos los presos políticos y eso es lo que yo estoy esperando”, manifestó Cipriani.

La esposa de Perkins expresó que esta situación en la que se vive con mucha “incertidumbre” porque, hasta el momento, desde el anuncio hecho por parte del régimen venezolano, no se tiene mucha claridad del proceso e información de los liberados.

De acuerdo con María Constanza, estos momentos se viven con mucha “complejidad”, ya que durante los “momentos de transición son complejos, con complicados”, en los cuales “los familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo, en estos momentos para no decir o hacer algo que pudiera entorpecer de alguna manera lo que está sucediendo en Caracas”.

Por su parte, Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, solicitó que sean liberados todos los presos políticos: “Hasta que no salga el último de las cárceles de los centros de tortura, seremos todos rehenes, porque al final son fichas de canje que tiene el gobierno para utilizarlos para un beneficio político que solo los beneficia a ellos (régimen)”.

“En Venezuela no hay justicia, en verdad no sabemos si mi papá sale, no sale (…) Eso es Venezuela, una total incertidumbre”, añadió.

o

Finalmente, María Constanza Cipriani señaló la importancia de que, una vez los presos políticos sean liberados, se les “sean devueltos los derechos ciudadanos a todos” que les fueron arrebatados de manera injusta por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Excarcelaciones

Perkins Rocha

Presos políticos en Venezuela

Liberación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Nosotros como familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo”: esposa de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Periodismo - Foto referencia: Canva
SNTP

Al menos 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la instalación de la Asamblea Nacional de la dictadura venezolana

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Nicolás Maduro. (EFE)
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro es bienvenido": presidente de Bielorrusia en reciente entrevista sobre Venezuela

Migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Reunificación familiar en Estados Unidos

Estados Unidos elimina programas de reunificación familiar para ciudadanos de siete países latinoamericanos, incluido Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Periodismo - Foto referencia: Canva
SNTP

Al menos 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la instalación de la Asamblea Nacional de la dictadura venezolana

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Nicolás Maduro. (EFE)
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro es bienvenido": presidente de Bielorrusia en reciente entrevista sobre Venezuela

Migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Reunificación familiar en Estados Unidos

Estados Unidos elimina programas de reunificación familiar para ciudadanos de siete países latinoamericanos, incluido Colombia

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Boxeo genérico / FOTO: EFE
Boxeo

El boxeador Anthony Joshua resultó herido en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas

Diosdado Cabello, colaborador del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello emuló al derrocado expresidente panameño Manuel Noriega al desafiar a EE. UU. con machete en mano

Autobus en Antioquia se va a un abismo y deja 17 muertos / FOTO: EFE
Colombia

Tragedia en Antioquia: Una de las víctimas del autobús que fue a un abismo era sobrino de histórico jugador que pasó por la selección Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre