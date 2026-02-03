NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Régimen cubano

Trump tilda a Cuba como "una nación fallida" y dice que "México va a dejar de enviarles petróleo"

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario estadounidense se refirió a la situación de la isla caribeña durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México dejará de suministrar petróleo al régimen de Cuba, poco después de que amenazara con la imposición de aranceles a los países que lo hicieran.

Durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario republicano dijo que Cuba "es una nación fallida" y que "México va a dejar de enviarles petróleo".

La economía de la isla caribeña sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo de bajo costo que le proporcionaba Venezuela. Sin embargo, el envío se vio suspendido tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en Caracas.

Ahora bien, el cese del suministro del petróleo mexicano profundizaría considerablemente la grave crisis económica en Cuba, vista como la peor desde la disolución de la Unión Soviética en 1991.

La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenaza con aranceles punitivos contra las naciones que suministran petróleo a Cuba, obligando a los socios de Cuba a escoger a negociar con la mayor economía del mundo o con la isla en crisis.

En el caso de México, el Gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum se ha mostrado reacio a cesar los envíos. La mandataria argumenta que la suspensión podría desatar "una crisis humanitaria de gran alcance que afectaría directamente a los hospitales, el suministro de alimentos y otros servicios básicos para el pueblo cubano".

No obstante, subrayó su "solidaridad eterna" con el pueblo cubano, pero reconoció que no quería poner a México en riesgo en materia de aranceles, esto debido a que Estados Unidos es el mayor socio comercial de México.

Recientemente, Trum dijo que su Administración estaba manteniendo conversaciones con autoridades del régimen cubano, pero el vicecanciller de ese país, Carlos Fernández de Cossío, puntualizó que "no existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes".

