Horarios y fechas de diciembre para ver desde Colombia y Venezuela el punto máximo de la impresionante lluvia de meteoros Gemínidas

Un fascinante evento celeste tendrá lugar este mes de diciembre con la lluvia de meteoros Gemínidas en el que marca uno de los puntos eminentes para la observación de estrellas del año.

La actividad de la lluvia de meteoros Gemínidas empieza en el último mes del año, desde el 4 de diciembre, pero más adelante tiene sus picos máximos y países como Colombia y Venezuela están incluidos en la lista de países que cuentan con la mejor visibilidad para apreciar este fenómeno.

Gracias a su posición geográfica, Colombia y Venezuela tienen condiciones que favorecen la apreciación, sobre todo en zonas que están lejos de la contaminación lumínica.

El portal especializado Star Walk informó en su portal que el pico de las Gemínidas ocurrirá en la noche del 13 al 14 de diciembre y que, bajo condiciones ideales, los amantes del cosmos podrían llegar a observar un total de hasta 150 meteoros por hora.

"Al norte del ecuador, puedes comenzar las observaciones por la tarde; en el hemisferio sur, comienza a buscar meteoros alrededor de la medianoche local. Las Gemínidas parecen irradiar de la constelación de Géminis; su punto radiante está cerca de la brillante estrella Cástor. Pero no tienes que mirar directamente a la constelación de Géminis – de hecho, es mejor mirar un poco hacia un lado para ver los meteoros con colas más largas", sugiere Star Walk.

Los expertos de la plataforma sugieren dedicar unos 20 minutos a la oscuridad antes de contemplar el cielo nocturno para que, de esa manera, los ojos logren adaptarse.

Asimismo, también recomiendan, en la medida de lo posible, encontrar un lugar lejos de las luces de la ciudad para vivir una mejor experiencia y dejan claro que no se necesita de ningún equipo especializado para la actividad.

"Las Gemínidas alcanzarán su máximo alrededor de las 2:00 en tu zona horaria cuando su punto radiante se encontrará alto en el cielo. A medida que el punto radiante comienza a ponerse, el número de meteoros disminuirá hasta que la luz del amanecer los eclipse", explica el portal web.

La lluvia de meteoros Gemínidas hace parte de una serie de eventos astronómicos que culminarán el 2025.

El próximo jueves 4 de diciembre se dará la última superluna del año, un evento que ocurre cuando la luna llena coincide con su punto conocido como perigeo, en el que se encuentra más cerca de la Tierra.

El 7 de diciembre sobre la constelación de Géminis la Luna iluminada en un 90% pasará muy cerca del planeta Júpiter, mientras que el 20 del mismo mes será la noche más oscura del mes con la que es conocida como la Luna nueva.

El 21 de diciembre, el solsticio de diciembre marcará la llegada del invierno en el hemisferio norte que se prolonga hasta el equinoccio —cuando el Sol está directamente sobre el ecuador de la Tierra— de primavera, y del verano en el hemisferio sur, que se extiende hasta el equinoccio de otoño.

La última lluvia de meteoros del año, la de Úrsidas, tendrá lugar entre el 22 y 23 de diciembre, aunque ese fenómeno considerado por los expertos como más "discreto" en comparación con el de Gemínidas, pues se podrán observar de 5 a 10 meteoros por hora.