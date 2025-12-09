Tras exitoso estreno en Asia, Europa y Norteamérica, película al mejor estilo de los 'Supercampeones' llega por primera vez a Sudamérica: esta es la fecha de estreno en Colombia

Una película de anime deportivo al mejor estilo de la clásica serie 'Supercampeones' llega esta semana a Sudamérica como la última de una serie de películas del mismo género que han conquistado la taquilla mundial.

Se trata de '100 metros', dirigida por el reconocido animador japonés Kenji Iwaisawa, que, tras haber tenido un importante recorrido por su país de origen, así como por China, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, entre otros territorios, llega este 11 de diciembre a Colombia.

La nueva apuesta del cine animado japonés une velocidad, emoción y una historia poderosa sobre amistad, talento y rivalidad, de acuerdo con un comunicado oficial sobre la película.

El argumento sigue a Togashi, una estrella del atletismo, sobre todo en los 100 metros planos. Él conoce al estudiante Komiya, quien tiene una gran determinación para correr, pero carece de técnica. Con los años sus destinos se cruzan nuevamente de manera inesperada y terminan siento rivales en la pista.

"Lo que comienza como una relación de mentor y aprendiz evoluciona con los años hasta convertirse en una rivalidad total, donde el atletismo los impulsa a superarse, pero también los enfrenta", expone la sinopsis del largometraje.

Coproducida por GKIDS, referente global del anime y responsable del Oscar de 'El Niño y la Garza', la película fue presentada este año en el Festival Internacional de Animación de Annecy, Francia (FIFA por sus siglas en francés).

Los responsables prometen que '100 Metros' combina una "animación vibrante, una banda sonora electrizante y una historia que late al ritmo de la competencia".

'100 Metros' se suma a una lista de películas de anime deportivo como la de basquetbol 'The First Slam Dunk', el vóleibol con 'Haikyuu!!' y el fútbol con 'Blue Lock', que se han posicionado como fenómenos del género en la industria, allanada por los 'Supercampeones', que tuvo gran acogida en Colombia.