NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
ICE

Indignación en Estados Unidos por la detención de un menor ecuatoriano de 5 años, en un operativo de la ICE

enero 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
El menor y su padre se encuentran detenidos en el mayor centro de detención de los Estados Unidos.

Durante las últimas horas ha crecido la indignación a nivel mundial, luego de que se conocieran imágenes en las que se ve cómo un menor de cinco años es detenido en medio de un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en Minnesota.

Los hechos ocurrieron cuando el menor identificado como Liam Conejo Ramos, junto a su padre Adrián Alexander Ramos Conejo Arias, ambos de nacionalidad ecuatoriana, se encontraban dentro de un vehículo a las afueras de su casa, tras regresar de la escuela en el suburbio de Minneapolis, cuando de repente fueron interceptados por agentes de ICE enmascarados.

En ese momento, el progenitor del pequeño intentó huir dejando a Liam en el carro, quien posteriormente fue sacado por agentes de la ICE a tierra y escoltado hasta su vivienda, donde fue obligado a llamar, esto con la intención de verificar que no hubiese más habitantes dentro de esta casa indocumentados.

El menor vestido con una chaqueta a cuadros, un gorro azul con orejas y mochila de Spiderman reflejaba miedo en su mirada en medio de una situación desconocida para él, manifestaron los vecinos de la comunidad.

“No puedo imaginar lo que pasó por la mente de Liam, pero puedo decir lo que vi en su rostro: estaba congelado y paralizado, no lloraba, pero parecía muy asustado”, expresó Rachel James, miembro del concejo municipal de Columbia Heights.

Tras la inspección a la vivienda, el pequeño y su padre fueron subidos en uno de los vehículos de los agentes de inmigración y posteriormente trasladados al Centro de Detención Familiar del Sur de Texas en Dilley, considerado como el centro de mayor detención familiar en Estados Unidos.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional manifestó que el objetivo jamás fue el niño, sino su padre, a quien calificaron de migrante indocumentado.

Tras su detención el pasado 20 de enero, se logró establecer que el pequeño Liam y su padre, Adrián Conejo, ambos de nacionalidad ecuatoriana, son solicitantes de asilo desde diciembre del año 2024, en medio de un proceso legal activo, sin orden de deportación.

Temas relacionados:

ICE

Inmigración en Estados Unidos

Ecuador

Operación

Política Migratoria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

María Corina Machado a su salida de la Casa Blanca este jueves 15 de enero - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado afirma que entregó la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump: "Un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad"

Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

“Este es un momento que pide templanza y firmeza”: el mensaje del presidente democrático de Venezuela en medio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

María Corina Machado a su salida de la Casa Blanca este jueves 15 de enero - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado afirma que entregó la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump: "Un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad"

Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

“Este es un momento que pide templanza y firmeza”: el mensaje del presidente democrático de Venezuela en medio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro
Colombia

Presidente Petro decreta aumento del 23% del salario mínimo en Colombia para 2026 en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento

María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Llegada de María Corina Machado a Washington genera expectativa entre congresistas y venezolanos en el exilio

Yeison Jiménez - EFE
La Casa de los Famosos Colombia

Así fue la reacción de participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

En febrero, un desfile de varios planetas decorará los cielos nocturnos - Foto NASA
Astronomía

Un desfile de seis planetas y un eclipse total: fechas y detalles de los eventos astronómicos más impactantes que se verán este año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre