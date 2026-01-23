Indignación en Estados Unidos por la detención de un menor ecuatoriano de 5 años, en un operativo de la ICE

Durante las últimas horas ha crecido la indignación a nivel mundial, luego de que se conocieran imágenes en las que se ve cómo un menor de cinco años es detenido en medio de un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en Minnesota.

Los hechos ocurrieron cuando el menor identificado como Liam Conejo Ramos, junto a su padre Adrián Alexander Ramos Conejo Arias, ambos de nacionalidad ecuatoriana, se encontraban dentro de un vehículo a las afueras de su casa, tras regresar de la escuela en el suburbio de Minneapolis, cuando de repente fueron interceptados por agentes de ICE enmascarados.

En ese momento, el progenitor del pequeño intentó huir dejando a Liam en el carro, quien posteriormente fue sacado por agentes de la ICE a tierra y escoltado hasta su vivienda, donde fue obligado a llamar, esto con la intención de verificar que no hubiese más habitantes dentro de esta casa indocumentados.

El menor vestido con una chaqueta a cuadros, un gorro azul con orejas y mochila de Spiderman reflejaba miedo en su mirada en medio de una situación desconocida para él, manifestaron los vecinos de la comunidad.

“No puedo imaginar lo que pasó por la mente de Liam, pero puedo decir lo que vi en su rostro: estaba congelado y paralizado, no lloraba, pero parecía muy asustado”, expresó Rachel James, miembro del concejo municipal de Columbia Heights.

Tras la inspección a la vivienda, el pequeño y su padre fueron subidos en uno de los vehículos de los agentes de inmigración y posteriormente trasladados al Centro de Detención Familiar del Sur de Texas en Dilley, considerado como el centro de mayor detención familiar en Estados Unidos.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional manifestó que el objetivo jamás fue el niño, sino su padre, a quien calificaron de migrante indocumentado.

Tras su detención el pasado 20 de enero, se logró establecer que el pequeño Liam y su padre, Adrián Conejo, ambos de nacionalidad ecuatoriana, son solicitantes de asilo desde diciembre del año 2024, en medio de un proceso legal activo, sin orden de deportación.