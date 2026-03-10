NTN24
Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela se mete en la siguiente fase del Clásico Mundial: así marcha el Grupo D luego de su victoria ante Nicaragua

marzo 10, 2026
Por: Nucho Martínez
Con este triunfo la novena criolla conserva su invicto con marca de 3-0 y asegura de manera oficial su presencia en los cuartos de final del torneo.

Venezuela reafirmó su supremacía en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse 4-0 sobre Nicaragua el lunes 9 de marzo en Miami.

Con este triunfo la novena criolla conserva su invicto con marca de 3-0 y asegura de manera oficial su presencia en los cuartos de final del torneo.

El apodado ‘abusador’, Ronald Acuña Jr., brilló con el bate. El jardinero fue la figura ofensiva del encuentro al terminar de 3-3.

Además, conectó un jonrón en solitario durante el tercer inning, impulsó dos carreras y anotó en un par de ocasiones, siendo determinante en la victoria.

Por su parte, los lanzadores venezolanos mostraron gran dominio. En toral siete pitchers se combinaron para completar una blanqueada, limitando a la ofensiva nicaragüense a solo cinco imparables.

Jackson Chourio y Wilyer Abreu también aportaron al marcador mediante elevados de sacrificio que ayudaron a ampliar la ventaja del equipo criollo.

Así marcha Venezuela en el Grupo D:

  • 1-Venezuela: 3 victorias, 0 derrotas (clasificado).
  • 2-República Dominicana: 3 victorias, 0 derrotas (clasificado).
  • 3-Israel: 1 victoria, 2 derrotas (eliminado).
  • 4-Países Bajos: 1 victoria, 2 derrotas (eliminado).
  • 5-Nicaragua: 0 victorias, 4 derrotas (eliminado).

Venezuela cerrará la fase de grupos el miércoles 11 de marzo cuando enfrente a República Dominicana a las 8:00 p.m. ET.

El resultado de este compromiso definirá al líder del Grupo D, un factor importante para conocer el rival en los cuartos de final.

¿Qué es el Clásico Mundial de Béisbol?

Es el máximo torneo internacional de selecciones nacionales de este deporte, organizado por la MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

Inaugurado en 2006, reúne a los mejores jugadores del mundo cada cuatro años para definir al campeón mundial. Esta edición 2026 cuenta con 20 equipos participantes divididos en grupos, jugando en sedes como Miami, Houston, San Juan y Tokio. A su vez, su formato incluye fase de grupos y eliminatorias directas (cuartos, semis y final).

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

