Venezuela se mete en la siguiente fase del Clásico Mundial: así marcha el Grupo D luego de su victoria ante Nicaragua

Venezuela reafirmó su supremacía en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse 4-0 sobre Nicaragua el lunes 9 de marzo en Miami.

Con este triunfo la novena criolla conserva su invicto con marca de 3-0 y asegura de manera oficial su presencia en los cuartos de final del torneo.

El apodado ‘abusador’, Ronald Acuña Jr., brilló con el bate. El jardinero fue la figura ofensiva del encuentro al terminar de 3-3.

Además, conectó un jonrón en solitario durante el tercer inning, impulsó dos carreras y anotó en un par de ocasiones, siendo determinante en la victoria.

Por su parte, los lanzadores venezolanos mostraron gran dominio. En toral siete pitchers se combinaron para completar una blanqueada, limitando a la ofensiva nicaragüense a solo cinco imparables.

Jackson Chourio y Wilyer Abreu también aportaron al marcador mediante elevados de sacrificio que ayudaron a ampliar la ventaja del equipo criollo.

Así marcha Venezuela en el Grupo D:

1- Venezuela: 3 victorias, 0 derrotas (clasificado).

3 victorias, 0 derrotas (clasificado). 2-República Dominicana: 3 victorias, 0 derrotas (clasificado).

3-Israel: 1 victoria, 2 derrotas (eliminado).

4-Países Bajos: 1 victoria, 2 derrotas (eliminado).

5-Nicaragua: 0 victorias, 4 derrotas (eliminado).

Venezuela cerrará la fase de grupos el miércoles 11 de marzo cuando enfrente a República Dominicana a las 8:00 p.m. ET.

El resultado de este compromiso definirá al líder del Grupo D, un factor importante para conocer el rival en los cuartos de final.

¿Qué es el Clásico Mundial de Béisbol?

Es el máximo torneo internacional de selecciones nacionales de este deporte, organizado por la MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

Inaugurado en 2006, reúne a los mejores jugadores del mundo cada cuatro años para definir al campeón mundial. Esta edición 2026 cuenta con 20 equipos participantes divididos en grupos, jugando en sedes como Miami, Houston, San Juan y Tokio. A su vez, su formato incluye fase de grupos y eliminatorias directas (cuartos, semis y final).