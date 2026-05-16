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Sábado, 16 de mayo de 2026
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Pete Hegseth

Así recibió el secretario de Guerra de EE. UU. al portaviones Gerald R. Ford tras su regreso del operativo contra Maduro y el despliegue cerca de Irán

mayo 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Portaviones USS Gerald R. Ford/ Pete Hegseth - Fotos X: @SecWar
Portaviones USS Gerald R. Ford/ Pete Hegseth - Fotos X: @SecWar
El portaviones completó un recorrido histórico y trajo de vuelta a parte de la Armada de Estados Unidos desplegada por la administración Trump.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, recibió este sábado al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford que completó el despliegue más largo en la historia de un buque de su tipo.

"A los guerreros del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford—BIENVENIDOS A CASA", escribió Hegseth en su cuenta oficial de X en una publicación en la que agregó cuatro fotografías del retorno.

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Las imágenes muestran a los militares de la Armada de Estados Unidos en lo que parece ser un reencuentro con sus familias, así como una formación de todos a bordo del poderoso navío y a Hegseth saludando a las familias y hablando desde la cabina del portaviones.

"Hicieron historia, respondieron al llamado con fuerza y determinación, y llenaron de orgullo a nuestra nación", agregó Hegseth en su post que rápidamente, en su primera hora, alcanzó las 40 mil visualizaciones.

Como el más moderno y grande de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford fue desplegado inicialmente en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental y cumplió también un rol importante en la captura de Nicolás Maduro.

Durante la conocida Operación Resolución Absoluta, que tuvo lugar el 3 de enero en Caracas, una serie de videos registró varias aeronaves militares de todo tipo que realizaron una intervención en la capital de Venezuela para extraer a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y llevarlos hasta los tribunales de Nueva York.

Antes y después de dicho operativo, el Comando Sur de Estados Unidos ha hecho públicos varios ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental contra lanchas que vincula con el narcotráfico.

Luego de la captura del dictador venezolano, el Gerald R. Ford fue dirigido hasta las costas de Israel para ser partícipe de la Operación Furia Épica que empezaron el 28 de febrero conjuntamente las fuerzas Estados Unidos y el ejército israelí contra el régimen de Irán, en una misión que busca frenar la capacidad nuclear de los ayatolás.

Aunque la tensa situación en Medio Oriente no ha concluido, los ataques han ido disminuyendo de manera progresiva mientras el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán, que a manera de presión lleva a cabo un bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde transita parte importante del petróleo mundial.

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El presidente Trump viajó la última semana a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping, y aseguró que el mandatario asiático estaba de acuerdo con que el régimen iraní reabriera el paso marítimo, aunque hasta el momento no hay algún pronunciamiento oficial de las autoridades chinas al respecto.

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