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Sábado, 23 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Con Luis Díaz junto a Messi, pero sin Cristiano Ronaldo: este el video oficial de la canción del Mundial 2026 interpretada por Shakira

mayo 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Shakira junto a Burna Boy, artistas que interpretan la canción del Mundial 2026 - Foto: EFE
Shakira junto a Burna Boy, artistas que interpretan la canción del Mundial 2026 - Foto: EFE
La cantante colombiana estrenó el video oficial de su canción “Dai Dai”, himno oficial del 2026.

A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio, este sábado se lanzó el video oficial de la canción de la Copa del Mundo interpretada por la artista colombiana Shakira.

La canción “Dai Dai” será el himno de la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que participarán por primera vez 48 selecciones de los cinco continentes.

Acompañada del nigeriano Burna Boy, la colombiana saca a relucir toda su colombianidad y su ritmo latino en un dueto que desde ya ha sorprendido a los aficionados.

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La cantante colombiana Shakira es la protagonista del tema que mezcla ritmos latinos y el afrobeat con el pop. Además, mezcla distintos idiomas, entre ellos, el español y el inglés, teniendo en cuenta que el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para sorpresa de los aficionados, al principio aparecen varias de las grandes figuras del fútbol mundial entre ellos Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, entre otros.

Además, aparece el colombiano Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich y una de las figuras a nivel mundial que estará presente en la cita orbital con su selección.

El jugador guajiro aparece en el inicio diciendo “We Are ready” junto a las figuras del fútbol internacional que harán parte de la Copa del Mundo.

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No obstante, para sorpresa de los aficionados, no aparece Cristiano Ronaldo, el jugador portugués del Al-Nassar que a sus 41 años disputará su sexto Mundial, un récord en el fútbol.

Entretanto, sí aparecen nombres como Harry Kane, Vinicius Jr y Lionel Messi.

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