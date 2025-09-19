Indignación por sentencia de la JEP contra excabecillas de las Farc: víctimas advierten impunidad

El pasado martes 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó su primera sentencia contra excabecillas de la extinta guerrilla de las FARC por secuestros, luego de casi nueve años de la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Colombia de 2016.

La JEP determinó que los comparecientes, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, nunca habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La JEP les impuso ocho años de sanción propia, la cual deberán “cumplir a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario”.

Esta decisión ha sido criticada por varios sectores políticos y por las víctimas de la guerrilla, que señalan que es "injusta" y no supone una verdadera reparación.

¿La decisión de la JEP es acorde a los crímenes cometidos por los excabecillas de la guerrilla?

Análisis del tema en Club de Prensa Colombia de NTN24 con las periodistas María Fernanda Correa y Lina María Sandoval.