Viernes, 19 de septiembre de 2025
JEP

Indignación por sentencia de la JEP contra excabecillas de las Farc: víctimas advierten impunidad

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis del tema en Club de Prensa Colombia de NTN24 con las periodistas María Fernanda Correa y Lina María Sandoval.

El pasado martes 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó su primera sentencia contra excabecillas de la extinta guerrilla de las FARC por secuestros, luego de casi nueve años de la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Colombia de 2016.

La JEP determinó que los comparecientes, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, nunca habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La JEP les impuso ocho años de sanción propia, la cual deberán “cumplir a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario”.

Esta decisión ha sido criticada por varios sectores políticos y por las víctimas de la guerrilla, que señalan que es "injusta" y no supone una verdadera reparación.

¿La decisión de la JEP es acorde a los crímenes cometidos por los excabecillas de la guerrilla?

Análisis del tema en Club de Prensa Colombia de NTN24 con las periodistas María Fernanda Correa y Lina María Sandoval.

Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Aeropuerto Internacional de Maiquetía
Restricciones

Venezuela no levantará el alerta de viaje a EE.UU. "hasta que cesen las condiciones de represión"

Ayuda humanitaria - Foto de referencia de EFE
Ayuda humanitaria para Venezuela

Programa Mundial de Alimentos de la ONU reduce a la mitad la ayuda para Venezuela por falta de fondos

Apagones Venezuela

Caos en varios estados de Venezuela por apagón eléctrico y lluvias

Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Entrega de paquete postal (Canva)
Aranceles

Correo postal de México suspendió envío de paquetes a Estados Unidos debido a implementación de aranceles que comienza este viernes

Entrada de la cárcel Alligator Alcatraz - Foto: EFE
Alligator Alcatraz

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Emiliano Maartínez y Enner Valencia disputan un balón en el juego de Eliminatorias entre Ecuador y Argentina - Foto: EFE
Dibu Martínez

"Para ganarnos nos tienen que ganar así": ‘Dibu’ Martínez apuntó contra árbitro colombiano tras derrota de Argentina ante Ecuador

Aeropuerto Internacional de Maiquetía
Restricciones

Venezuela no levantará el alerta de viaje a EE.UU. "hasta que cesen las condiciones de represión"

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Ayuda humanitaria - Foto de referencia de EFE
Ayuda humanitaria para Venezuela

Programa Mundial de Alimentos de la ONU reduce a la mitad la ayuda para Venezuela por falta de fondos

Apagones Venezuela

Caos en varios estados de Venezuela por apagón eléctrico y lluvias

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda