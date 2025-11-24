Estas son las líneas que han suspendido vuelos a Venezuela, las que evalúan y las que se mantienen

El número de aerolíneas que cancelaron sus vuelos internacionales desde y hacia Venezuela, aumentó a ocho, tras el anuncio realizado este lunes por Estelar.

La decisión surgió luego de la alerta de la Agencia federal estadounidense de aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que advierte sobre los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano, en medio de fuertes tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump.

Las compañías que hasta la fecha han notificado la cancelación de vuelos entre los días 22 y 28 de noviembre son:

Avianca (Colombia).

Gol (Brasil).

TAP Air (Portugal).

Iberia (España).

Latam Airlines (Colombia-Chile).

Turkish Airlines (Turquía).

Estelar (España).

Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica).

Por su parte, otras aerolíneas como Air Europa y PlusUltra, señalaron que no han tomado una decisión al respecto, sin embargo se mantienen monitoreando la situación.

Sin embargo, este lunes ningún avión salió desde Venezuela hacia España, lo que afectó a más de 1.500 pasajeros.

Hasta el momento, otras cinco aerolíneas internacionales mantienen sus operaciones, aunque en algunas rutas reprogramaron los vuelos.

Copa Airlines (Panamá y R. Dominicana).

LASER Airlines (Panamá, España y Curazao).

Rutaca (Cuba).

Wingo (Colombia).

Avior Airlines (Curazao, Colombia).

Estados Unidos declaró este 24 de noviembre como organización terrorista al 'Cartel de Los Soles', una supuesta organización de narcotráfico, que la Casa Blanca asegura es liderada por Maduro.

A su vez, movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que Maduro denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.