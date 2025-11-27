Tres astronautas europeos fueron seleccionados para participar en la misión Artemis II de la NASA

Este jueves la Agencia Espacial Europea (ESA) anunció que seleccionó a tres astronautas europeos para hacer parte de las próximas misiones del programa Artemis de la NASA.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, al margen del consejo de la agencia en Brema, aseguró: “Decidí que los primeros europeos participen en las misiones lunares serán un astronauta alemán, un francés y un italiano”.

“El primer vuelo será atribuido a un astronauta alemán”, agregó.

La ESA participa en el programa estadounidense mediante la construcción de la cápsula Orion y suministrando elementos de la estación lunar que girará en órbita alrededor de la Luna.

Entre los astronautas franceses potenciales figura Thomas Pesquet, presente en Brema y que recibió el apoyo del ministro dedicado al espacio, Philippe Baptiste.

"Eso no estaba aún decidido y es positivo. Quiere decir que Europa tiene su lugar en esta aventura, a largo plazo, y que Francia logra su lugar en el seno de Europa", declaró Pesquet.

2026 podría ser el año del regreso de astronautas a la Luna.

Aplazada varias veces, la misión habitada Artemis II de la NASA, con socios privados como SpaceX, está prevista para inicios de año, abril a más tardar.

Una etapa que marca un regreso clave de Estados Unidos a suelo lunar en medio de la carrera espacial que sostiene con Rusia y China.

Además, el tan esperado regreso del hombre a la Luna fue anunciado por Donald Trump durante su primer de mandato (2017-2021) para que fuera lo más rápidamente posible.

El regreso de Estados Unidos a suelo lunar se espera que se haga antes que China, que espera posarse en la Luna de aquí a 2030.

La misión Artemis III, que será la primera en llevar astronautas a la superficie lunar desde 1972, está prevista para 2027 o 2028.