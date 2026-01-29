NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

Indra y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron acuerdo para acelerar la digitalización de los servicios públicos en la región

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, entregó detalles del memorándum desde el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Panamá.

La multinacional española Indra y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un acuerdo estratégico para acelerar la digitalización de los servicios públicos en la región.

Dicho acuerdo permitirá acelerar la transformación digital en los países que forman parte de CAF mediante iniciativas de inteligencia artificial aplicada o resiliencia de infraestructuras.

o

La firma del convenio tuvo lugar en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se celebró en Panamá, a donde acudió Indra para ser parte del mismo.

“Lo que hace este memorándum es trabajar conjuntamente, es priorizar, es ordenar y, en función de las diferentes necesidades a través de este comité conjunto que tenemos entre CAF e Indra, estudiaremos las prioridades para una rápida implementación de diferentes proyectos y en función también de las demandas de cada país”, aseguró José Vicente de los Mozos, CEO de Indra.

Tal digitalización mejorará sistemas e infraestructuras clave de la región a través del desarrollo aplicado al tráfico aéreo en instalaciones como el aeropuerto de Panamá.

o

“Nosotros en Panamá llevamos más de 15 años. Trabajamos en elementos como tráfico aéreo o software para la región. Pensamos que es un país que tiene potencial y desde luego será dentro con CAF uno de los países que estudiaremos en qué ámbito, por ejemplo, se habla mucho del tráfico aéreo, de la implementación del tráfico aéreo en el país, donde podemos participar”, añadió De los Mozos, subrayando que una base importante es el Caribe y Centroamérica.

“En Colombia mantenemos más de 5.000 personas y pensamos que en toda esta área se puede convertir este hub de Centroamérica”, comentó.

El convenio busca, entre otras cosas, plantear soluciones en ámbitos claves como el gobierno digital, la ciberseguridad o la movilidad inteligente.

