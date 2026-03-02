Un concierto para la historia: Shakira rompe nuevo récord al contar con 400 mil asistentes en el Zócalo de Ciudad de México en el cierre de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran"

La cantante colombiana Shakira sigue sumando más hitos históricos a su larga lista de récords y logros que ha conseguido en su larga y exitosa carrera artística.

La intéprete de 'Ojos Así' ha superado un nuevo récord tras su última presentación en México con el concierto gratuito que organizó el gobierno local.

El evento que se llevó a cabo este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México rompió barreras y logró reunir a un número importante de personas que no pararon de entonar los mejores éxitos musicales de la colombiana.

Con su concierto, Shakira logró reunir a 400 mil asistentes, una cifra que supera a la que consiguieron 'Los Fabulosos Cadillacs' en junio de 2023 cuando reunieron a 300 mil personas en el Zócalo.

La histórica cifra la dio a conocer Clara Brugada, jefa de gobierno, quien resaltó que el espectáculo se pudo observar desde varios puntos de la capital mexicana.

A 19 años de su primera presentación en el Zócalo en Ciudad de México, la barranquillera cerró su gira mundial 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour' entonando sus mejores hits.

Los 400 mil asistentes pudieron bailar y cantar algunos clásicos de la colombiana como: "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)", "Don't Bother" y "Pies Descalzos, Sueños Blancos".

Sin embargo, la barranquillera decidió sorprender a su publicó mexicano interpretando dos canciones que no hacen parte del ‘setlist’ de la gira.

La primera canción que les regaló a los mexicanos fue "Dónde Estás Corazón", un tema muy espacial pues, según la artista, con esta canción llegó a ese país hace 30 años.

Pero las sorpresas no pararon y también interpretó por primera vez su nuevo tema "Algo Tú" tema en el que colabora con Beéle y a quien subió al escenario para cantarlo juntos.

Antes de entonar la canción, Shakira explicó: "Esta canción que vamos a cantar por primera vez no le hemos podido ensayar mucho, así que espero que nos salga bien. Lo importante es que tenemos muchas ganas de que la escuchen ustedes primero".

Este concierto gratuito, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo, y producido por OCESA, contó con pantallas en las calles aledañas al Zócalo, además de pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Otros artistas que han logrado asistencia masiva en su presentación en el Zócalo de Ciudad de México han sido: Los Fabulosos Cadillacs en 2023 con 300 mil personas, Grupo Firme en 2022 con 280 mil, Paul McCartney en 2012 con 250 mil asistentes, Vicente Fernández en 2009 con 219 mil personas y Roger Waters en 2016 con 200 mil asistentes.

Sin embargo, no es la primera vez que Shakira logra una cifra de esa magnitud en el Zócalo, ya que en 2007 consiguió reunir a 200 mil personas. Para ese entonces batió récords que tenían, en su momento, artistas como Los Tigres del Norte y Chayanne.

Este nuevo récord conseguido por la barranquillera llega justo después de que Billboard nombrara a la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' como la gira hispana "de mayor recaudación de todos los tiempos".

Este tour ha recaudado un total de ingresos brutos de 42,6 millones de dólares, incluidos 82 espectáculos en estadios de Estados Unidos y América Latina con más de 3.3 millones de asistentes.

El concierto en México genera gran expectativa en el regresó de la intérprete de "Las de la Intuición" a la playa Copacabana en Río de Janeiro, en donde participará en el concierto 'Todo Mundo No Rio' que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo.

Este espectáculo gratuito será un espectáculo vibrante en el que Shakira interpretará los grandes éxitos de toda su carrera, continuando su épica gira mundial a lo largo de 2026.