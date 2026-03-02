NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Shakira

Un concierto para la historia: Shakira rompe nuevo récord al contar con 400 mil asistentes en el Zócalo de Ciudad de México en el cierre de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran"

marzo 2, 2026
Por: Diana Pérez
Concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México | Foto: AFP
Concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México | Foto: AFP
No es la primera vez que Shakira logra una cifra de esa magnitud en el Zócalo, ya que en 2007 consiguió reunir a 200 mil personas.

La cantante colombiana Shakira sigue sumando más hitos históricos a su larga lista de récords y logros que ha conseguido en su larga y exitosa carrera artística.

La intéprete de 'Ojos Así' ha superado un nuevo récord tras su última presentación en México con el concierto gratuito que organizó el gobierno local.

El evento que se llevó a cabo este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México rompió barreras y logró reunir a un número importante de personas que no pararon de entonar los mejores éxitos musicales de la colombiana.

o

Con su concierto, Shakira logró reunir a 400 mil asistentes, una cifra que supera a la que consiguieron 'Los Fabulosos Cadillacs' en junio de 2023 cuando reunieron a 300 mil personas en el Zócalo.

La histórica cifra la dio a conocer Clara Brugada, jefa de gobierno, quien resaltó que el espectáculo se pudo observar desde varios puntos de la capital mexicana.

A 19 años de su primera presentación en el Zócalo en Ciudad de México, la barranquillera cerró su gira mundial 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour' entonando sus mejores hits.

Los 400 mil asistentes pudieron bailar y cantar algunos clásicos de la colombiana como: "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)", "Don't Bother" y "Pies Descalzos, Sueños Blancos".

Sin embargo, la barranquillera decidió sorprender a su publicó mexicano interpretando dos canciones que no hacen parte del ‘setlist’ de la gira.

La primera canción que les regaló a los mexicanos fue "Dónde Estás Corazón", un tema muy espacial pues, según la artista, con esta canción llegó a ese país hace 30 años.

Pero las sorpresas no pararon y también interpretó por primera vez su nuevo tema "Algo Tú" tema en el que colabora con Beéle y a quien subió al escenario para cantarlo juntos.

Antes de entonar la canción, Shakira explicó: "Esta canción que vamos a cantar por primera vez no le hemos podido ensayar mucho, así que espero que nos salga bien. Lo importante es que tenemos muchas ganas de que la escuchen ustedes primero".

Este concierto gratuito, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo, y producido por OCESA, contó con pantallas en las calles aledañas al Zócalo, además de pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Otros artistas que han logrado asistencia masiva en su presentación en el Zócalo de Ciudad de México han sido: Los Fabulosos Cadillacs en 2023 con 300 mil personas, Grupo Firme en 2022 con 280 mil, Paul McCartney en 2012 con 250 mil asistentes, Vicente Fernández en 2009 con 219 mil personas y Roger Waters en 2016 con 200 mil asistentes.

Sin embargo, no es la primera vez que Shakira logra una cifra de esa magnitud en el Zócalo, ya que en 2007 consiguió reunir a 200 mil personas. Para ese entonces batió récords que tenían, en su momento, artistas como Los Tigres del Norte y Chayanne.

o

Este nuevo récord conseguido por la barranquillera llega justo después de que Billboard nombrara a la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' como la gira hispana "de mayor recaudación de todos los tiempos".

Este tour ha recaudado un total de ingresos brutos de 42,6 millones de dólares, incluidos 82 espectáculos en estadios de Estados Unidos y América Latina con más de 3.3 millones de asistentes.

El concierto en México genera gran expectativa en el regresó de la intérprete de "Las de la Intuición" a la playa Copacabana en Río de Janeiro, en donde participará en el concierto 'Todo Mundo No Rio' que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo.

Este espectáculo gratuito será un espectáculo vibrante en el que Shakira interpretará los grandes éxitos de toda su carrera, continuando su épica gira mundial a lo largo de 2026.

Temas relacionados:

Shakira

Concierto

Las mujeres ya no lloran

Gira musical

Ciudad de México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Nosotros, la mayoría de los iraníes, no vemos eso como ataque, Trump dijo que iba a ayudar al pueblo iraní y lo ha hecho": Galin Shirzad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Entretenimiento

Ver más
Sofía Vergara, actriz y modelo - Foto: EFE
Sofía Vergara

Sofía Vergara se roba las miradas por su estilo en el Levi's Stadium con motivo del Super Bowl LX

Influencer británico Jordan James Parke - Fotos: X
Inglaterra

Murió influencer que gastó miles de dólares para parecerse a Kim Kardashian

Foto: Sala de Cine
Cine

Vuelve 'La Fiesta del Cine' a Colombia e importante cadena anuncia que se suma a la jornada con funciones desde 8.000 pesos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia - Foto: AFP
Rodrigo Paz Pereira

“Hemos logrado estabilizar la economía”: Rodrigo Paz tras sus primeros 100 días como presidente de Bolivia

Presos políticos en Venezuela

Embajada de Colombia visitó el Rodeo I para conocer la situación de sus coterráneos en el penal

Foto de referencia (Canva)
Vehículos

Reconocida marca de lujo ordena revisión de cientos de miles de vehículos por riesgo de incendio

Ramón Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

"Casa por cárcel sigue siendo prisión, exigimos su libertad plena": hijo de Guanipa confirma que su padre está en Maracaibo y agradece labor de EE. UU. a favor de Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Foto de referencia (EFE)
Régimen venezolano

"Sabemos que está vivo, pero en malas condiciones": hermana de Anyelo Heredia, militar preso del régimen, pide a Delcy Rodríguez poder verlo

Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Con referencia a la película 'Hombres de Negro': así fue la presentación de Jhon Jáder Durán en su nuevo club, el Zenit de Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre