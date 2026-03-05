NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Chipre

En medio de las tensiones con EE. UU. por los ataques contra el régimen iraní, España anunció el envió de la fragata "Cristóbal Colón" a país de la UE que fue alcanzado por un dron

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La fragata Cristóbal Colón - AFP
Lo confirmó el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que precisó que la fragata tendrá labores de "protección y defensa aérea" y ayudará en "cualquier evacuación de personal civil".

El Gobierno de España anunció el envío de una fragata a Chipre para labores de "protección y defensa aérea", en medio de las tensiones con Estados Unidos por los ataques contra el régimen de Irán que considera ilegal.

Así lo confirmó el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que precisó que se trata de la fragata "Cristóbal Colón" que, además, ayudará en "cualquier evacuación de personal civil".

El anuncio se hizo en momentos de plena tensión con Washington por su negativa a permitirle a usar bases españolas contra la ofensiva contra el régimen iraní que comenzó el sábado y que acabó con la vida de su líder, el ayatolá Alí Jameneí.

Cabe mencionar que Chipre es miembro de la UE, pero no de la OTAN. El conflicto en Medio Oriente alcanzó a ese país el domingo cuando la base militar británica de Akrotiri fue alcanzada por un dron.

Se espera que la fragata española se una a los refuerzos que Francia, Grecia, Italia y el Reino Unido van a despachar a la isla del Mediterráneo oriental.

España y Estados Unidos atraviesan momentos de roces y cruce de acusaciones debido a la negativa del país europeo de permitir el uso de sus bases de Rota y Morón a los aviones norteamericanos que participan en la campaña militar contra el régimen de Irán.

El presidente Donald Trump acusó a España de ser un aliado "terrible", mientras que Sánchez le respondió con la frase "no a la guerra" y argumentó que se trata de ataques fuera del marco internacional.

En medio de las tensiones, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que España había cambiado de opinión y que iba a "cooperar", pero sin precisar cómo o de qué manera.

Las declaraciones de la portavoz se produjeron luego de un encuentro entre Margarita Robles, ministra de Defensa de España, y el embajador de Estados Unidos en Madrid.

Al conocerse las palabras de Leavitt, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, José Manuel Albares, desmintió las declaraciones "tajantemente".

Además, subrayó que la posición española sigue siendo "nítida, pública" y "firme" y negó "categóricamente" que vaya a colaborar con la operación militar de Washington e Israel contra el régimen iraní.

