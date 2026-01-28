NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group adelanta importante proyecto de expansión en Norteamérica al tiempo que se adentra en la Fórmula 1

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, dialogó con NTN24 sobre los ambiciosos proyectos de la compañía.

La compañía multinacional española Indra, líder en tecnologías avanzadas, defensa y aeroespacio, adelanta un importante proyecto de expansión en Norteamérica, especialmente en Kansas City (Estados Unidos), donde ya hace presencia con una planta que fabrica radios para transporte aéreo. Además, ejecuta un contrato con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Así lo confirmó a NTN24 el presidente ejecutivo de la compañía, Ángel Escribano, quien desde el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe de la CAF ofreció detalles sobre los proyectos de Indra en esta parte del continente americano y otras partes del mundo.

o

Según dijo Escribano, el contrato con la FAA busca fabricar más de 150 radares primarios y secundarios para la modernización del tráfico aéreo de Estados Unidos, operaciones que ejecutará desde Kansas City.

“Es equipamiento civil (...) en este caso para la FAA que es la autoridad federal de la aviación”, puntualizó el ejecutivo, subrayando que no se trata de equipamiento militar.

Escribano se refirió, por otro lado, a la entrega de un radar táctico de largo alcance a Ucrania, valorado en 37 millones de euros.

“Es una decisión que toma el Gobierno de Ucrania de querer tener ese radar y el Gobierno de España colabora con ello (...) Este radar, el LTR-25, es uno de los mejores y más avanzados radares a nivel mundial en detección de aeronaves o de objetos en el aire. Es un radar con unas capacidades de más de 200 millas de detención”, señaló.

Argumentó que, el radar “no puede cambiar el equilibrio de las fuerzas” en una guerra, pero al contrario “puede avisar que viene una fuerza”. “Ayuda prevenir e identificar qué clase de objeto es el que se está acercando”, aseguró.

o

Escribano se refirió a otra industria en la que también busca participar Indra: en la Fórmula 1 y el automovilismo. “Es un proyecto ilusionante para la compañía porque es una captación de talento, de gente que está trabajando en el estado del arte de la tecnología”, dijo.

De acuerdo con el ejecutivo, donde más van a aportar Indra “será en la parte del desarrollo de aplicaciones y algoritmos mediante inteligencia artificial”.

