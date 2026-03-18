“Zapatero ha sido una figura que ha mediado más que nada con la narcodictadura”: Experto sobre la llegada del expresidente de España a Venezuela

En el programa La Mañana de NTN24, Erik Encinas, periodista y analista en temas internacionales, analizó las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras su llegada a Venezuela.

La presencia de Zapatero ha “sido muy cuestionada, lo es tanto en Estados Unidos como en España, porque es evidente que no ha sido parcial”, explicó el experto.

Erik Encinas aseguró que “tanto Zapatero como sus hijas han hecho negocios a costa de la postura que ha tenido Zapatero a favor más que nada de la narcodictadura que sigue vigente, yo creo que ha sido, además, un cómplice necesario a nivel internacional”.

Por otro lado, advirtió que “lo cierto es que la dictadura no ha terminado, falta mucho por hacer”, al igual que muchas organizaciones de derechos humanos, Encinas recalca que “hay muchos presos que no se pueden beneficiar de la ley de amnistía”.

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En ese contexto, “la postura que ha tenido Zapatero ha sido más bien de pasivo, de no reconocer este tipo de hechos, se ha abstenido de tildar de dictadura a Venezuela (…) Zapatero ha sido una figura que ha mediado más que nada con la narcodictadura”, sentenció el experto político.