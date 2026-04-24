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Viernes, 24 de abril de 2026
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Barcelona FC

Real Madrid se deja empatar en tiempo de descuento y deja servida la liga de España al Barcelona

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Vinicius en partido ante el Betis en España. (EFE)
Vinicius en partido ante el Betis en España. (EFE)
Un gol de Vinicius, al minuto 17, había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1.

El Real Madrid dio un traspié en sus aspiraciones de alcanzar al Barcelona, líder de LaLiga, tras empatar 1-1 en el campo del Betis este viernes en la 32 jornada del campeonato español, en un partido en el que su estrella, el francés Kylian Mbappé, pidió el cambio.

El capitán de la selección de Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y solicitó ser sustituido, aparentemente con un percance físico.

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Un gol de Vinicius, al minuto 17, había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1 (90+3), que deja momentáneamente a los blancos a ocho puntos del Barza.

El conjunto blaugrana, cabe destacar, este sábado visita al Getafe con la dura ausencia del lesionado delantero Lamine Yamal.

El empate en Sevilla supone un tropiezo para los blancos en la carrera por la Liga a falta de cinco jornadas por disputarse, una vez finalice la actual fecha.

El Barcelona, de ganar al Getafe, alcanzaría los 85 puntos, con los que le sacaría 11 unidades al Real Madrid que se queda estacionado en la segunda posición del campeonato de la primera división del fútbol español con 74 unidades.

De esta manera Barcelona se aproxima a la consecución del título 29 en LaLiga a lo largo de su dorada y envidiable historia en España. Además, se encamina a conquistar por segunda vez seguida la liga local.

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