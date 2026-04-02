Ingeniero aeroespacial de la NASA explica la importancia de la Misión Artemis II para la humanidad

Tras despegar el miércoles para un viaje de ida y vuelta de diez días alrededor de la Luna, los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA continúan su misión según lo previsto y se encaminan hacia el satélite natural del planeta Tierra.

Este jueves, la NASA dio luz verde a los cuatro cosmonautas para poner rumbo a la Luna y realizar el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, una misión de prueba que busca abrir el camino a un regreso a la superficie lunar en 2028.

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Actualmente, la tripulación sigue en la órbita terrestre, pero se espera que enciendan los motores de la cápsula Orion a las 23H49 GMT para tomar una trayectoria hacia la Luna.

Desde el momento del despegue, los astronautas han realizado numerosas verificaciones técnicas y ejecutaron sin inconvenientes el llamado "apogee raise burn", un encendido de los motores para impulsarse y aumentar la altura de su órbita, hacia las 12H00 GMT.

Con dicha acción, que duró alrededor de un minuto, quedaron aún más de la Tierra y listos para el gran momento que será cuando se encaminen realmente hacia su objetivo.

Así las cosas, cuando pongan en marcha lo previsto no habrá lugar para el arrepentimiento y, si quieren regresar a la Tierra, deberán esperar a haber rodeado la Luna, lo que está previsto para el lunes.

En entrevista con NTN24, Manuel Retana, ingeniero aeroespacial y gerente de Sistemas de Soporte Vital de Orión de la Nasa, analizó el viaje espacial y importancia para la humanidad.

“Esta no es una victoria de Estados Unidos o de Canadá, sino de toda la humanidad (...) Esta no es una victoria de la NASA (...) Aunque haya conflictos, haya problemas, como humanidad podemos llegar hasta donde nos lo propongamos”, dijo.

Por otro lado, indicó que este viaje es muy importante porque si se puede absorber agua de la Luna, de la superficie lunar en el polo sur, se podría producir tanto oxígeno como hidrógeno.