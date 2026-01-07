"Instrumentaliza una movilización para quejarse de una operación especial para capturar a un criminal": analista sobre convocatoria de Petro por "la defensa de la soberanía"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá este miércoles "en defensa de la soberanía contra la intervención de las potencias”.

La convocatoria se da en medio de un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro y las crecientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia.

Para analizar este tema, Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política de Colombia (ICP), conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Chacón aseguró sobre las manifestaciones que “es desafortunado que se instrumentalice una movilización para quejarse porque el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una operación especial para capturar a un criminal y someterlo ante la justicia”.

“Se trata de una acción política del gobierno de Gustavo Petro para tratar de sacar ventaja de este discurso trasnochado de la izquierda latinoamericana de quejarse del imperialismo de Estados Unidos”, agregó.

Puntualizó que todo parece un intento por “tratar de revindicar ese socialismo vinculado al nacionalismo de decir que nuestra soberanía está en riesgo”.

Además, mencionó que la incursión militar estadounidense en Venezuela se trató de “una operación para capturar a un criminal (Maduro). Aquí no están las tropas de Estados Unidos tomando control de Venezuela”.

Y afirmó que las declaraciones del presidente colombiano sobre el operativo “es una forma del presidente Petro de sacar ventaja de esta confrontación con el presidente Trump con quien ha creado una tensión”.

“Petro se ha encargado de tensionar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos que nos ha llevado a este punto”, añadió.

Chacón también puntualizó que “en lugar de aprovechar esta coyuntura para garantizarle la seguridad a los colombianos, el gobierno Petro prefiere insistir en una confrontación que tiene unos riesgos muy altos”.