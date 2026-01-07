NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"No veo posible que veamos empresas estadounidenses invirtiendo en el sector petrolero venezolano mientras no exista el Estado de Derecho": experto en geopolítica

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Mariano de Alba, abogado, experto en geopolítica, derecho internacional y diplomacia, habló en La Tarde de NTN24 sobre la relación comercial que ahora tendrá Estados Unidos y el régimen.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, explicó que la política de la administración Trump hacia Venezuela se articula en tres ejes principales.

o

En una primera etapa, se apunta a asegurar la estabilidad del país tras la detención del dictador Nicolás Maduro.

Posteriormente, el plan contempla la reactivación económica mediante la apertura del acceso internacional al petróleo venezolano.

Y, finalmente, se prevé una transición política orientada a la reconciliación nacional y a la liberación de dirigentes opositores.

o

Concerniente con este asunto, Mariano de Alba, abogado, experto en geopolítica, derecho internacional y diplomacia, habló en La Tarde de NTN24.

o

“Estamos en una fase bastante incierta, donde los detalles no se conocen con precisión. PDVSA habla de una transacción estrictamente comercial, lo que es cierto es que hay un acuerdo de que el petróleo represado vaya a Estados Unidos, pero el dinero no va a ir a las arcas del régimen del Estado, sino que Estados Unidos lo va a controlar, creo que lo que está planteando Rubio en algún momento se va a trancar”, indicó el entrevistada.

Afirmó que el mensaje de Rubio “es positivo”. “Veo bastante difícil que las grandes empresas de Estados Unidos inviertan en Venezuela, salvo que Venezuela camina y tome pasos tangibles hacia la recuperación del Estado de Derecho. Yo no veo posible que veamos empresas estadounidenses importantes invirtiendo en el sector petrolero venezolano mientras no exista el Estado de Derecho, no es una situación sencilla”, adicionó.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Petróleo

Marco Rubio

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No veo posible que veamos empresas estadounidenses invirtiendo en el sector petrolero venezolano mientras no exista el Estado de Derecho": experto en geopolítica

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El gobernador de Florida habla de la posibilidad de que Maduro enfrente cargos estatales de forma paralela al proceso federal que ya pesa en su contra

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Monos

“Sembrar bosques es sembrar futuro”: la apuesta por salvar al tití cabeciblanco

Microplástico

Calentamiento global agravará la dispersión de plásticos y sus impactos, alertan expertos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Stranger Things - AFP
Stranger Things

“Stranger Things” se acerca al final: cinco cosas que debe saber antes de ver la serie

Foto de referencia (EFE)
F1

Este país acogerá un Gran Premio de la Fórmula 1 en 2027 y 2028: "por fin un circuito real"

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Monos

“Sembrar bosques es sembrar futuro”: la apuesta por salvar al tití cabeciblanco

Microplástico

Calentamiento global agravará la dispersión de plásticos y sus impactos, alertan expertos

Foto de referencia de unidad Delta Force | AFP
Cae Maduro en Venezuela

Qué es Delta Force, la fuerza de élite de EE. UU. que persiguió a Pablo Escobar, Sadam Husein, Manuel Noriega y ahora capturó a Nicolás Maduro

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Un clima político tenso? Expertos analizan el cierre de 2025 en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre