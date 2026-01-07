"No veo posible que veamos empresas estadounidenses invirtiendo en el sector petrolero venezolano mientras no exista el Estado de Derecho": experto en geopolítica

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, explicó que la política de la administración Trump hacia Venezuela se articula en tres ejes principales.

En una primera etapa, se apunta a asegurar la estabilidad del país tras la detención del dictador Nicolás Maduro.

Posteriormente, el plan contempla la reactivación económica mediante la apertura del acceso internacional al petróleo venezolano.

Y, finalmente, se prevé una transición política orientada a la reconciliación nacional y a la liberación de dirigentes opositores.

Concerniente con este asunto, Mariano de Alba, abogado, experto en geopolítica, derecho internacional y diplomacia, habló en La Tarde de NTN24.

“Estamos en una fase bastante incierta, donde los detalles no se conocen con precisión. PDVSA habla de una transacción estrictamente comercial, lo que es cierto es que hay un acuerdo de que el petróleo represado vaya a Estados Unidos, pero el dinero no va a ir a las arcas del régimen del Estado, sino que Estados Unidos lo va a controlar, creo que lo que está planteando Rubio en algún momento se va a trancar”, indicó el entrevistada.

Afirmó que el mensaje de Rubio “es positivo”. “Veo bastante difícil que las grandes empresas de Estados Unidos inviertan en Venezuela, salvo que Venezuela camina y tome pasos tangibles hacia la recuperación del Estado de Derecho. Yo no veo posible que veamos empresas estadounidenses importantes invirtiendo en el sector petrolero venezolano mientras no exista el Estado de Derecho, no es una situación sencilla”, adicionó.