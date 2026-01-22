NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Buque petrolero

Interceptaron un petrolero "procedente de Rusia" en el Mediterráneo que financia "la guerra de agresión contra Ucrania"

enero 22, 2026
Por: Saúl Montes
Interceptación de petrolero en el Mediterráneo - Foto por el Gobierno de Francia
Interceptación de petrolero en el Mediterráneo - Foto por el Gobierno de Francia
El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que el barco estaba "sujeto a sanciones internacionales".

El Gobierno de Francia informó que la Marina del país interceptó el jueves a "un petrolero procedente de Rusia" que es señalado de ser parte de la "flota fantasma" que financia "la guerra de agresión contra Ucrania".

Mediante su cuenta de X, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que el barco estaba "sujeto a sanciones internacionales" y era "sospechoso de enarbolar un pabellón falso".

o

"La operación se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo con el apoyo de varios de nuestros aliados" y el buque fue "desviado", puntualizó Macron.

Por su parte, la Prefectura Marítima del Mediterráneo indicó mediante comunicado que buques de la Armada Francesa realizaron la inspección en el mar de Alborán del carguero GRINCH, que había zarpado de Múrmansk (Rusia).

Argumentó que la "operación tuvo como objetivo verificar la nacionalidad de un buque sospechoso de enarbolar una bandera falsa".

o

"Tras el embarque del equipo de abordaje, el examen de la documentación confirmó las sospechas sobre la validez de la bandera enarbolada. Se presentó un informe ante la Fiscalía de Marsella, competente para el tribunal marítimo", se lee en el documento.

Añadió que la embarcación fue desviada el 22 de enero y actualmente está siendo escoltada por buques de la Armada Francesa hasta un fondeadero para realizar nuevas inspecciones.

"Esta acción, realizada en cooperación con nuestros aliados, incluido el Reino Unido, ilustra el compromiso constante y la determinación de Francia y sus socios de actuar en favor del respeto del derecho internacional", concluyó.

Temas relacionados:

Buque petrolero

Rusia

Mediterráneo

Francia

Guerra en Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

"Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca

Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional y candidato al Senado- Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Claudia Sheinbaum y Donald Trump - Fotos: EFE
Estados Unidos y México

¿Qué impacto tiene la reciente extradición de mexicanos a EE. UU. en la relación bilateral de Trump con Sheinbaum?

Senadora republicana Ashley Moody | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Muchos quieren ver a Venezuela regresar a un lugar donde el gobierno opere atento; eso incluye no tener un narcoterrorista como jefe del país": senadora republicana Ashley Moody a NTN24

Más de Actualidad

Ver más
Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile)-Foto: EFE
Incendios en Chile

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Manifestaciones en Bogotá | Foto: AFP
Manifestaciones

"Instrumentaliza una movilización para quejarse de una operación especial para capturar a un criminal": analista sobre convocatoria de Petro por "la defensa de la soberanía"

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Se cumplen 10 días del exitoso operativo que llevó a Nicolás Maduro a una cárcel en Estados Unidos: ¿qué sigue para el país?

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile)-Foto: EFE
Incendios en Chile

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Manifestaciones en Bogotá | Foto: AFP
Manifestaciones

"Instrumentaliza una movilización para quejarse de una operación especial para capturar a un criminal": analista sobre convocatoria de Petro por "la defensa de la soberanía"

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Se cumplen 10 días del exitoso operativo que llevó a Nicolás Maduro a una cárcel en Estados Unidos: ¿qué sigue para el país?

Miguel Diaz-Canel | Foto EFE
Cuba

Miguel Díaz-Canel advirtió que ante un eventual ataque a Cuba responderán “con la fiereza heredada” y que no “habrá rendición”

Donald Trump y Marco Rubio | Foto: AFP
Donald Trump

"Y no me refiero a la Universidad de Columbia": Trump bromea sobre el vinculo que tiene Marco Rubio con Colombia

Perkins Rocha | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Espero que él pueda recuperarse prontamente de esa estadía terrible en El Helicoide": Costanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha

Rebautizo del Kennedy Center | Foto: EFE
Artistas

Varios artistas cancelan sus presentaciones en el Kennedy Center por el cambio de nombre en honor a Donald Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre