Interceptaron un petrolero "procedente de Rusia" en el Mediterráneo que financia "la guerra de agresión contra Ucrania"

El Gobierno de Francia informó que la Marina del país interceptó el jueves a "un petrolero procedente de Rusia" que es señalado de ser parte de la "flota fantasma" que financia "la guerra de agresión contra Ucrania".

Mediante su cuenta de X, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que el barco estaba "sujeto a sanciones internacionales" y era "sospechoso de enarbolar un pabellón falso".

"La operación se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo con el apoyo de varios de nuestros aliados" y el buque fue "desviado", puntualizó Macron.

Por su parte, la Prefectura Marítima del Mediterráneo indicó mediante comunicado que buques de la Armada Francesa realizaron la inspección en el mar de Alborán del carguero GRINCH, que había zarpado de Múrmansk (Rusia).

Argumentó que la "operación tuvo como objetivo verificar la nacionalidad de un buque sospechoso de enarbolar una bandera falsa".

"Tras el embarque del equipo de abordaje, el examen de la documentación confirmó las sospechas sobre la validez de la bandera enarbolada. Se presentó un informe ante la Fiscalía de Marsella, competente para el tribunal marítimo", se lee en el documento.

Añadió que la embarcación fue desviada el 22 de enero y actualmente está siendo escoltada por buques de la Armada Francesa hasta un fondeadero para realizar nuevas inspecciones.

"Esta acción, realizada en cooperación con nuestros aliados, incluido el Reino Unido, ilustra el compromiso constante y la determinación de Francia y sus socios de actuar en favor del respeto del derecho internacional", concluyó.