Jueves, 26 de febrero de 2026
Melania Trump

Melania Trump presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Melania Trump | Foto: AFP
La reunión, sobre educación, tecnología y paz, programada para el lunes, marcará "la primera vez que una Primera Dama en funciones preside una reunión del Consejo de Seguridad".

Melania Trump presidirá el lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, una novedad para una primera dama estadounidense, según anunció su oficina.

"La Primera Dama Melania Trump hará historia en la ONU al tomar la iniciativa mientras Estados Unidos asume la presidencia del Consejo de Seguridad para subrayar la importancia de la educación en el fomento de la tolerancia y la paz en el mundo", afirma el comunicado.

La reunión, sobre educación, tecnología y paz, programada para el lunes a las 15H00 locales (20H00 GMT), marcará "la primera vez que una Primera Dama en funciones preside una reunión del Consejo de Seguridad", añadió.

Nadie se preocupa más por proteger a la juventud estadounidense que nuestra fantástica Primera Dama, quien ahora es una estrella de cine", comentó el presidente Donald Trump el martes durante su discurso sobre el estado de la Unión en referencia al documental de Amazon-MGM "Melania", estrenado en cines a finales de enero.

El filme narra los veinte días de la primera dama previos a la investidura de su esposo en 2025.

Es de señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes en su primer 'Discurso sobre el Estado de la Unión', tras un año de su segunda Administración, su legado y destacó además la fortaleza económica y militar de Estados Unidos.

Trump empezó su discurso ovacionado y resaltando varios logros de su administración como el haber reducido la inflación y aseverando que, durante su mandato, "Estados Unidos volvió a ser respetado quizá como nunca".

El mandatario de Estados Unidos también volvió referirse a lo que él llama la "Edad de Oro" y les dijo a los miembros del Congreso que "el Estado de nuestra Unión es fuerte". "Estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer al respecto", expresó.

Foto: @nayibbukele
El Salvador

El Salvador decomisó más de 6 toneladas de cocaína en el Pacífico y detuvo a 10 hombres en una embarcación con bandera de Tanzania

Cárcel | Foto Canva
Presos políticos

Psicóloga alertó sobre el profundo trauma que dejan las torturas en cárceles venezolanas tras excarcelaciones

Gustavo Petro y John McNamara - AFP
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que el encargado de negocios John McNamara finaliza su labor después de una “larga carrera”

Foto: @nayibbukele
El Salvador

El Salvador decomisó más de 6 toneladas de cocaína en el Pacífico y detuvo a 10 hombres en una embarcación con bandera de Tanzania

Fabián Bustos presentado oficialmente como D.T. de Millonarios - Foto: AFP
Millonarios

"Un privilegio": así describió el nuevo técnico de Millonarios, Fabián Bustos, tener la oportunidad de dirigir a un jugador como Falcao

Jhon Arias con la selección Colombia - Foto: EFE
Jhon Arias

Difunden imágenes de la primera práctica de Jhon Arias con su nuevo equipo en Brasil tras regreso de Inglaterra

Cárcel | Foto Canva
Presos políticos

Psicóloga alertó sobre el profundo trauma que dejan las torturas en cárceles venezolanas tras excarcelaciones

Gustavo Petro y John McNamara - AFP
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que el encargado de negocios John McNamara finaliza su labor después de una “larga carrera”

Hallan muertos a ocho esquiadores desaparecidos en avalancha en California - AFP
California

Hallan muertos a ocho esquiadores que estaban desaparecidos tras avalancha en montaña de Estados Unidos

Foto US Embassy Bogotá
Colombia

EE. UU. ofrece recompensa por ataque que dejó 13 policías muertos y destruyó un helicóptero estadounidense

