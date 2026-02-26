Melania Trump presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Melania Trump presidirá el lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, una novedad para una primera dama estadounidense, según anunció su oficina.

"La Primera Dama Melania Trump hará historia en la ONU al tomar la iniciativa mientras Estados Unidos asume la presidencia del Consejo de Seguridad para subrayar la importancia de la educación en el fomento de la tolerancia y la paz en el mundo", afirma el comunicado.

La reunión, sobre educación, tecnología y paz, programada para el lunes a las 15H00 locales (20H00 GMT), marcará "la primera vez que una Primera Dama en funciones preside una reunión del Consejo de Seguridad", añadió.

Nadie se preocupa más por proteger a la juventud estadounidense que nuestra fantástica Primera Dama, quien ahora es una estrella de cine", comentó el presidente Donald Trump el martes durante su discurso sobre el estado de la Unión en referencia al documental de Amazon-MGM "Melania", estrenado en cines a finales de enero.

El filme narra los veinte días de la primera dama previos a la investidura de su esposo en 2025.

Es de señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes en su primer 'Discurso sobre el Estado de la Unión', tras un año de su segunda Administración, su legado y destacó además la fortaleza económica y militar de Estados Unidos.

Trump empezó su discurso ovacionado y resaltando varios logros de su administración como el haber reducido la inflación y aseverando que, durante su mandato, "Estados Unidos volvió a ser respetado quizá como nunca".

El mandatario de Estados Unidos también volvió referirse a lo que él llama la "Edad de Oro" y les dijo a los miembros del Congreso que "el Estado de nuestra Unión es fuerte". "Estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer al respecto", expresó.