Sobrevuelo de bombardero estadounidense B-2 a baja altitud en histórico estadio fue captado durante una transmisión deportiva

El sobrevuelo de un bombardero B-2 estadounidense a baja altitud sobre un histórico estadio fue captado el jueves durante una transmisión deportiva de la Red de Programación de Entretenimiento y Deportes (ESPN por sus siglas en inglés).

Todo ocurrió antes de iniciar la segunda mitad del partido correspondiente al College Football Playoff entre Alabama contra Indiana en el Estadio Rose Bowl ubicado en Pasadena, en el condado de Los Ángeles, California, (Estados Unidos).

El B2-A Spirit, que es un bombardero estratégico furtivo de largo alcance de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sorprendió con su pase a baja altura a los cerca de 90.000 espectadores que se encontraban en el importante recinto deportivo para presenciar el encuentro.

"Señoras y señores, se ha retrasado, pero ya está aquí. Estados Unidos envía un mensaje al mundo aquí, en Pasadena: nosotros tenemos un B2 y ustedes no. Hay algunas cosas que Estados Unidos tiene y que nadie más tiene. El fútbol universitario es una de ellas. Y el bombardero furtivo B2 es otra", dijo el relator de ESPN durante la transmisión.

El narrador aseguró a su vez que, desde su punto de vista, Estados Unidos es "el mejor país del mundo, sin lugar a duda", antes de que el árbitro principal diera inicio al comienzo de la segunda parte del partido.

El College Football Playoff, cabe resaltar, es un torneo anual por invitación eliminatorio de postemporada para determinar un campeón nacional para la Subdivisión de Football Bowl de la División I de la National Collegiate Athletic Association, el nivel más alto de competencia de fútbol americano universitario en Estados Unidos.

El sobrevuelo del bombardero furtivo Northrop Grumman B-2A Spirit de la Fuerza Aérea estadounidense se ha convertido en los últimos años en una tradición anual al igual que dicha competición, que suele emocionar fervorosamente a los fanáticos estadounidenses.

El B-2 Spirit representa, entretanto, el alto poderío militar estadounidense con una tecnología furtiva de baja visibilidad que le permite penetrar defensas antiaéreas para desplegar distintos tipos de armamento.

La exhibición de capacidades militares ha caracterizado a su vez al actual Gobierno de los Estados Unidos, el del presidente Donald Trump, quien ha utilizado los sobrevuelos en otros momentos importantes como cuando recibió el año pasado en Alaska al presidente ruso, Vladímir Putin, para una cumbre entre los líderes ambas potencias.