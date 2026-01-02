NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Aviones de combate

Sobrevuelo de bombardero estadounidense B-2 a baja altitud en histórico estadio fue captado durante una transmisión deportiva

enero 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
B-2 Spirit - Foto AFP de referencia
El evento tuvo lugar durante un partido del College Football Playoff y deslumbró a los cerca de 90.000 aficionados.

El sobrevuelo de un bombardero B-2 estadounidense a baja altitud sobre un histórico estadio fue captado el jueves durante una transmisión deportiva de la Red de Programación de Entretenimiento y Deportes (ESPN por sus siglas en inglés).

Todo ocurrió antes de iniciar la segunda mitad del partido correspondiente al College Football Playoff entre Alabama contra Indiana en el Estadio Rose Bowl ubicado en Pasadena, en el condado de Los Ángeles, California, (Estados Unidos).

El B2-A Spirit, que es un bombardero estratégico furtivo de largo alcance de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sorprendió con su pase a baja altura a los cerca de 90.000 espectadores que se encontraban en el importante recinto deportivo para presenciar el encuentro.

"Señoras y señores, se ha retrasado, pero ya está aquí. Estados Unidos envía un mensaje al mundo aquí, en Pasadena: nosotros tenemos un B2 y ustedes no. Hay algunas cosas que Estados Unidos tiene y que nadie más tiene. El fútbol universitario es una de ellas. Y el bombardero furtivo B2 es otra", dijo el relator de ESPN durante la transmisión.

El narrador aseguró a su vez que, desde su punto de vista, Estados Unidos es "el mejor país del mundo, sin lugar a duda", antes de que el árbitro principal diera inicio al comienzo de la segunda parte del partido.

El College Football Playoff, cabe resaltar, es un torneo anual por invitación eliminatorio de postemporada para determinar un campeón nacional para la Subdivisión de Football Bowl de la División I de la National Collegiate Athletic Association, el nivel más alto de competencia de fútbol americano universitario en Estados Unidos.

El sobrevuelo del bombardero furtivo Northrop Grumman B-2A Spirit de la Fuerza Aérea estadounidense se ha convertido en los últimos años en una tradición anual al igual que dicha competición, que suele emocionar fervorosamente a los fanáticos estadounidenses.

El B-2 Spirit representa, entretanto, el alto poderío militar estadounidense con una tecnología furtiva de baja visibilidad que le permite penetrar defensas antiaéreas para desplegar distintos tipos de armamento.

La exhibición de capacidades militares ha caracterizado a su vez al actual Gobierno de los Estados Unidos, el del presidente Donald Trump, quien ha utilizado los sobrevuelos en otros momentos importantes como cuando recibió el año pasado en Alaska al presidente ruso, Vladímir Putin, para una cumbre entre los líderes ambas potencias.

Videos

Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Museo de Louvre (AFP)
Museo

Nueva crisis en el Museo de Louvre: cientos de documentos de antigüedades egipcias resultaron dañados por una fuga de agua

Despliegue militar estadounidense en el Caribe - Fotos por Comando Sur de Estados Unidos
Comando Sur

"Superioridad aérea": Comando Sur de EE. UU. muestra su poder en apoyo a las operaciones en el Caribe

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

"Es una venganza y una retaliación política en contra de Edmundo González": director de la ONG Laboratorio de Paz sobre condena del régimen a Rafael Tudares

