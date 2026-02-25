NTN24
De España a Colombia: importante festival convoca grandes nombres de la escena latinoamericana y anuncia su edición 2026

Por: David Esteban Pinzón
Desde su origen, LATIR ha impulsado giras internacionales y conectado bandas latinoamericanas con escenarios de España y otras ciudades europeas.

Un importante festival cultural llega a Colombia desde España el próximo mes con grandes nombres de la escena latinoamericana, según informaron los organizadores en el anuncio de la edición 2026 del evento.

Se trata del LATIR Festival, un encuentro reconocido por reunir la agenda cultural de Latinoamérica y que llega por primera vez a Bogotá los días 26, 27 y 28 de marzo.

La plataforma, que nació en Barcelona, vuelve a Latinoamérica con un propósito adelantado: "ser un punto de encuentro de territorios, entidades, saberes, escenas y comunidades a través de la música, el arte y la gestión cultural".

Para esta nueva edición LATIR no solo llegará con figuras de la escena latinoamericana, sino que incluirá referentes locales en lo que representa, de acuerdo con lo comunicado, el entendimiento del territorio "como un acto de intercambio de diferencias e identidad colectiva".

"Latinoamérica se piensa en común, la casa está en todas partes. Hoy Bogotá resuena como una de las capitales culturales más vibrantes de Latinoamérica y por ello acoge al LATIR", anunciaron.

El resultado de esa intención es un cartel diverso de proyectos como el de la mexicano-austriaca Tamara Flores, los argentinos Ahyre, la chilena Paz Quintana y la colombo-española Meli Perea.

La agenda local está conformada por La Mojarra Eléctrica, Javier Alerta, The Mills, Spektra de la Rima, Gregorio Uribe y Eva Peroni, entre otros.

Desde su origen, LATIR ha impulsado giras internacionales y conectado bandas latinoamericanas con escenarios de España y otras ciudades europeas.

LATIR Bogotá desarrollará además conversatorios con el apoyo de Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Colombia, la Universidad de Los Andes y el Centro de Felicidad (CEFE) de Chapinero, que incluirán a invitados clave para la industria audiovisual y cultural.

Dentro de ese grupo de invitados está Sarah Delucchi (creadora de universos como 'Avatar', 'Harry Potter', 'Criminal Minds' y 'Mandalorian'), Yannai Kadamani Fonrodona (ministra de Culturas y Saberes), Santiago Trujillo (secretario general de Cultura) y Edison Moreno (director de Idartes), entre otros.

El 26 de marzo el evento empezará a desarrollarse en las instalaciones de la Universidad de Los Andes, el 27 se trasladará hasta el CEFE Andino y el 28 finalizará en el escenario de la Media Torta, emblemático teatro al aire libre situado en los cerros orientales.

