NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En El Informativo USA César Batiz, director de El Pitazo, reveló detalles inéditos sobre la embarcación con drogas destruída por Estados Unidos en el Caribe.

El pasado martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela.

Según Estados Unidos, el ataque resultó en la "muerte de 11 terroristas en combate" que, presuntamente, pertenecían al Tren de Aragua, organización designada por el Gobierno Trump como terrorista.

Ahora se están conociendo algunos detalles sobre esta 'narcolancha' que abrió un nuevo capítulo en las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.

Según expertos e investigadores, la embarcación partió desde el municipio costeo de San Juan de Unare, estado Sucre.

¿Por qué 11 personas a bordo? ¿De qué pueblo eran? ¿Hacia dónde iban? Cómo los descubrieron? Hoy en El Informativo USA

Según el investigador, en el navío se transportaban 11 hombres, 8 de ellos de San Juan de Unare y el resto de otras localidades cercanas.

