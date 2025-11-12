¿Están en riesgo las elecciones en Honduras? Experto explica la crisis política que vive el país centroamericano

En Honduras, candidatos presidenciales de oposición acoraron “defender el voto” en las elecciones generales del 30 de noviembre en medio de las denuncias de irregularidades en el proceso.

Salvador Nasralla, candidato del derechista Partido Liberal (PL); Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN, derecha), y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano, firmaron el compromiso de “vigilancia electoral”.

“No aceptamos gobiernos que se vengan a meter en el derecho que la gente tiene de decidir por quién votar”, aseguró Nasralla refiriéndose a la administración de Xiomara Castro.

La crisis electoral estalló por acusaciones cruzadas entre la derecha y el oficialismo por supuestos intentos de “fraude” en las votaciones.

Sergio Ottoniel Vélez, politólogo y experto en opinión pública, habló en La Tarde de NTN24 para analizar el tema.