Viernes, 07 de noviembre de 2025
Militar

Siete personas hospitalizadas tras abrir un paquete "sospechoso" en una base aérea de EE. UU.

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Air Force One - Foto referencia de AFP
La base aérea Andrews, utilizada regularmente para vuelos presidenciales, confirmó en un comunicado que partes de las instalaciones fueron evacuadas "después de que un individuo abriera un paquete sospechoso".

Al menos siete personas fueron hospitalizadas tras abrir un paquete “sospechoso” en una base militar cerca de Washington, informaron medios estadounidenses.

El canal CNN indicó que un equipo especializado en materiales peligrosos (HAZMAT) determinó que la sustancia no era dañina, pero una investigación está en curso.

Las personas que fueron llevadas de la base al hospital fueron dadas de alta, agregó CNN. Algunas de ellas dijeron sentir dolor de cabeza, según Fox News.

CNN indicó, citando a dos fuentes no identificadas, que el paquete contenía un polvo blanco "desconocido" y "propaganda política" que estaba siendo evaluada por los investigadores.

La Base Andrews precisó que luego de descartar en una primera fase que no había una amenaza inmediata, dejaron el caso a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales.

Un portavoz de la base aérea no respondió de inmediato a la solicitud de la AFP para confirmar el incidente.

La base está a poca distancia de la capital estadounidense y se utiliza frecuentemente para vuelos de altos funcionarios del gobierno.

El último aterrizaje del presidente Donald Trump en esta base fue el miércoles en un vuelo de Air Force One que lo trasladó desde Florida, donde asistió a un foro empresarial.

