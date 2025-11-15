La Vinotinto dirigida por Fernando Aristeguieta gustó y ganó ante Australia: así fue el único gol del amistoso

El partido amistoso entre Venezuela vs. Australia celebrado en el estadio Shell Energy en Houston (Estados Unidos) el pasado viernes 14 de noviembre, dejó muy buenas sensaciones en el seno de la fanaticada Vinotinto.

El combinado venezolano gustó y ganó ante el conjunto de Oceanía por la mínima, gracias a buen funcionamiento dentro del campo de juego.

El único gol del partido fue anotado por el delantero venezolano Jesús Andrés Ramírez. El atacante del CD Nacional de la Primera División de Portugal mandó a guardar la esférica en el minuto 38 del primer tiempo.

Así las cosas, el director técnico interino de la Vinotinto, Fernando Aristeguieta, arrancó con buen pie.

Recordemos que el listado del también actual estratega del Caracas FC cuenta con 35 jugadores de diferentes latitudes, incluidos siete futbolistas del balompié nacional.

Aparte de este duelo, la Vinotinto absoluta disputará otro encuentro, esta vez será contra Canadá el miércoles 19 de noviembre en el Chase Stadium , Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).

La selección venezolana, bajo la dirección del argentino Fernando Batista, no alcanzó el objetivo de clasificar ni siquiera al repechaje del Mundial de 2026 tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El fracaso en las clasificatorias y que significa de nuevo la imposibilidad de ir al magno evento deportivo ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados hasta la fecha.

Recordemos que Venezuela es el único combinado nacional de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.