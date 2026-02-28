NTN24
Ataque al régimen de Irán

Irán anunció que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, ha sido cerrado

febrero 28, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Irán cerró el estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
En el ataque contra el régimen iraní fue dado de baja el líder supremo Alí Jamenei, según lo confirmó Donald Trump.

El régimen de Irán afirmó que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, no es seguro debido a los ataques de Israel y de Estados Unidos y que fue cerrado a los barcos este sábado, informaron medios locales.

"Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento", indicó la agencia de prensa Tasnim. "Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado", agregó.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó a la AFP esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que "ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz".

Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

