"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano recientemente excarcelado tras más de un año en prisión, ofreció su primera rueda de prensa en Caracas después de su sorpresiva aparición en el discurso sobre el Estado de la Unión, invitado por el presidente Donald Trump.

El ex preso político compartió sus impresiones sobre el encuentro y delineó su visión para el futuro de Venezuela.

"De Washington quedó una gran expectativa en lo personal por el papel de Estados Unidos que tiene que jugar durante estos tiempos", declaró Márquez.

El dirigente venezolano expresó que percibió "buenas intenciones" y un "conocimiento de la situación venezolana a plenitud" por parte de la administración de EE. UU.

Márquez enfatizó que Estados Unidos busca desempeñar un rol de "aliado comercial, de aliado estratégico, aliado natural" para Venezuela, particularmente en la recuperación económica del país.

"No puede haber tan poco bienestar en nuestro país si estamos como ahorita, estamos en la miseria", señaló el dirigente.

Respecto a su papel en lo que denominó la "transformación" de Venezuela, Márquez manifestó: "Quiero ser un factor de unidad para mi país, quiero ser un factor que pueda ayudar, porque no creo que esto pueda ser resuelto en términos personales".

El ex preso político anunció que estará "recorriendo el país", conversando con la comunidad internacional, el gobierno y "todos los factores de la oposición", buscando "unir los pedazos que quedan en Venezuela para transformar el país".

Sobre las elecciones del 28 de julio, Márquez indicó que el 28 cumplió su objetivo, y “hoy en día todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección".

“Esta nueva elección debe darse lo antes posible, pero con la solidez institucional necesaria", estableciendo que el tiempo debe ser "ni tan rápido ni tan lento.