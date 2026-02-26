NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Elon Musk

El Pentágono de EE. UU. integra la IA Grok de Elon Musk en entornos militares sensibles

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth y Elon Musk | Fotos AFP
La IA se implementará para el uso de algoritmos en operaciones militares y gestión de información confidencial.

Desde la reciente fusión entre la empresa de Elon Musk, SpaceX, y la inteligencia artificial xAI, el billonario ha innovado investigaciones espaciales y ahora entrará en el Pentágono de Estados Unidos para proporcionar tecnología militar avanzada.

De acuerdo con el medio Axios, el Pentágono y Elon Musk firmaron un acuerdo para utilizar Grok, un asistente de inteligencia artificial generativa para el uso de algoritmos en operaciones militares y gestión de información confidencial.

Cabe resaltar que este acuerdo marca un paso importante para las operaciones militares del país, puesto que hasta el momento el Pentágono solo contaba con un modelo de IA, el cual era Claude de Anthropic.

Diferencias de la IA entre Grok y Claude de Anthropic

La IA de Elon Musk, Grok ofrece navegación web en tiempo real para obtener información actualizada, con una memoria amplia de más de 128.000 tokens y con una gran capacidad para manejar altos volúmenes de información.

En contraste con Claude, especializada en razonamiento y codificación proporcionando soluciones estructuradas, capaz de desarrollar tareas lógicas, matemáticas y generación de código.

La decisión se enmarca con la disputa que ha tenido el Pentágono con Anthropic, de acuerdo con Axios, Claude ha rechazado la exigencia de hacer que su IA este disponible para “todos los propósitos legales”.

En contraste con que xAI aceptó el estándar de “todo uso legal”. Sin embargo, algunos mandos militares presentan preocupación por los posibles problemas operativos de depender de Grok, puesto que, en el pasado ha generado controversias por recomendaciones sin sustentación de fuente.

Lo que los lleva a expandir en el futuro posibles acuerdos con diferentes compañías como Google y OpenAI, esto con el fin de también diversificar los proveedores de inteligencia artificial en proyectos clasificados.

