Viernes, 27 de febrero de 2026
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El dirigente político habló en La Tarde de NTN24 sobre todo lo que soportó injustamente tras los barrotes.

Este viernes, el dirigente opositor venezolano, Freddy Superlano, quien fue excarcelado días atrás tras permanecer preso a manos del régimen venezolano, recibió su libertad plena y le fue retirado el grillete de prisión domiciliaria que le había sido impuesto.

Precisamente en el programa La Tarde de NTN24, Superlano habló de todo lo que soportó injustamente tras los barrotes.

Se refirió además de cómo lo engañaron para trasladarlo de El Helicoide al Rodeo I, ambos centros de tortura de la tiranía venezolana.

“Lo más difícil fue la situación mi familia, con mis hijas, nos tocó madurar de golpe, pero la lucha por la causa sigue”, expresó el dirigente del partido Voluntad Popular.

"Nunca nos dijeron que era un traslado, nunca nos imaginamos lo que iba a vivir, es algo inimaginable, el Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que una cárcel como tal, el trato es bastante inhumano”, acotó

El entrevistado también se pronunció sobre la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y el futuro político de su país.

“Cualquier argumento que sirva para que salgan (los presos políticos) se acompaña, por decirlo de una forma, por ellos y por sus familias”, manifestó.

Más temprano, a través de su cuenta de X, Superlano dio a conocer un video en el que un funcionario del régimen venezolano le entrega el documento con el que se promulga su libertad plena.

"Hoy, luego de casi 19 meses, recuperamos nuestra libertad, la que nos quitaron por pensar distinto y defender nuestras convicciones, y que en ningún momento dudaría en seguir defendiendo. ¡Viva Venezuela Libre!", escribió en X el dirigente político.

Superlano permaneció durante 16 días con un grillete en calidad de arresto domiciliario, lo que le impedía salir de su casa y pronunciarse públicamente.

