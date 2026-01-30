NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Alexander Zverev

El fuerte descargo del número tres en el mundo por la asistencia médica que recibió Carlos Alcaraz en pleno partido del Abierto de Australia: "siempre están protegiendo a estos dos"

enero 30, 2026
Por: Diana Pérez
Tenista número tres en el mundo, Alexander Zverev | Foto: AFP
Tenista número tres en el mundo, Alexander Zverev | Foto: AFP
El número tres en el ranking ATP le empezó a reclamar a los oficiales que la asistencia que estaba recibiendo su rival no estaba permitida ni dentro del reglamento.

Una fuerte polémica sacudió la semifinal del Abierto de Australia entre el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev debido a un enfado relacionado con la asistencia médica que recibió uno de los tenistas en pleno partido.

Durante el encuentro, que se disputó en el Rod Laver Arena, en el tercer set Alcaraz empezó a presentar molestias físicas. Debido a esto pidio tiempo y tuvo que ser atendido por el personal médico que le revisó la pierna derecha, provocando el enojo del alemán.

Zverev, visiblemente enojado por la asistencia médica que estaba recibiendo el número uno del mundo, se acercó a los oficiales del Abierto de Australia para alegar la decisión de parar el juego.

El número tres en el ranking ATP le empezó a reclamar a los oficiales que la asistencia que estaba recibiendo su rival no estaba permitida ni dentro del reglamento.

Furioso, Zverev le comentó al juez de silla: "esto es una mierda. Está con calambres. ¡No puedes permitir esto!".

"Es increíble que le traten los calambres, es una tontería. El tratamiento por calambres no está permitido, no está lesionado", dijo el alemán.

Su enojo era tan grande, que mientras el español seguía siendo atendido, le dijo a los oficiales: "siempre están protegiendo a estos dos", haciendo referencia a Alcaraz y al tenista Jannik Sinner.

o

Pese a su enojo y reclamos, Alcaraz volvió a la cancha para disputar el partido de 5 horas y 27 minitos que terminó ganando por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5.

En la conferencia de prensa postpartido, el número tres en el mundo fue cuestionado sobre su enojo por la asistencia médica que recibió Alcaraz en pleno partido y que interrumpió su saque.

Ante los periodistas, Zverev no se quedó callado y reafirmó sus palabras diciendo que su rival no estaba lesionado, sino que solo tenía calambres.

"No puede pedir tiempo médico. Pero qué puedo hacer, no es mi decisión", puntualizó el tenista quien también agregó que fue una situación que no le gustó.

Sin embargo, explicó que no quiere que su enfado opaque el partido que calificó como "de las mejores batallas en Australia".

Temas relacionados:

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Abierto de Australia

Tenis

Tenista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Jürgen Klopp, entrenador alemán - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Jürgen Klopp descarta ser el reemplazo de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid

Yaser Asprilla, nuevo jugador del Galatasaray - Foto: EFE
Yaser Asprilla

Yaser Asprilla, jugador de la selección Colombia, fue presentado de manera oficial por parte del Galatasaray

Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

La Selección Colombia confirma partidos amistosos con potencias europeas para preparar el Mundial de 2026

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Excarcelaciones

Esta es la lista preliminar de presos políticos excarcelados este 1 de enero en Venezuela

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

Amazon prepara despido masivo: recortará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo

Donald Trump y María Corina Machado | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump negó que el Premio Nobel que ganó María Corina Machado tenga relación con “apartarla” de la transición democrática de Venezuela

Avión - Foto de referencia Canva
Cae Maduro en Venezuela

Estas fueron las aerolíneas que cancelaron cientos de vuelos en el Caribe por operativo de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Maduro

Acuerdo

"Mejorará la seguridad": Estados Unidos aprobó acuerdo de 1.500 millones de dólares para expandir base naval en país de Sudamérica

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Aranceles

"En una guerra comercial el que pierde es el pueblo": abogado internacionalista sobre aranceles impuestos por Ecuador y Colombia

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV pide oraciones por la paz y alerta que "la guerra ha vuelto a estar de moda"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre