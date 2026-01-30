Muere a los 71 años Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Catherine O’Hara, la famosa actriz canadoestadounidense recordada por si papel como Kate McCallister, la madre de Kevin en la famosa película de los años 90, "Mi pobre angelito", falleció este viernes a los 71 años.

La noticia fue confirmada por varios medios estadounidenses que hasta el momento no han indicado las causas de su muerte.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

La artista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

O'Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría varias veces, incluyendo la muy exitosa serie "Schitt's Creek".

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en "Double Negative" (1980).

Tras varios papeles en otras producciones de televisión, O'Hara conquistó un rol marcante en el "Bettlejuice" de Tim Burton, en la cual interpretó a Delia, la frívola madrastra de Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia "Mi pobre angelito" que disparó la carrera del entonces actor infantil.